A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre

Mañana al mediodía se realizará el acto mediante el cual la Secundaria N° 26 de La Plata formalizará el nuevo nombre del edificio escolar.

La actividad tendrá lugar en la sede de calle 4 entre 62 y 63. Al evento podrá asistir toda la comunidad educativa: estudiantes, familias y vecinos del barrio.

El nuevo rótulo de la institución será Guillermo Daniel Lavalle, que surgió de una votación interna cuyo objetivo es rendir tributo a quien fue uno de los profesores fundadores de la institución hace 33 años, y además, director entre 1996 y 2006.

Las autoridades destacaron que la ceremonia tiene como fin poner en valor su aporte a la educación estatal y generar un momento de reconocimiento colectivo.

De esta manera, la jornada y el acto de mañana es una invitación a rememorar su influencia cotidiana en las aulas y en las iniciativas que impulsó hace algunos años, junto a antiguas generaciones de jóvenes.

Según pudo constatar este diario, el homenaje tendrá un significado especial: será la primera vez que la escuela secundaria N° 26 adopte una identidad y nombre propio desde su fundación.

Recordemos que Guillermo Daniel Lavalle, quien inició su tarea y labor durante la década de los años noventa, fue muy apreciado por toda la comunidad educativa de la institución.

Con el cambio de nombre y el homenaje a quien supo dirigir la casa de estudios durante una década, mañana se realizará un encuentro que pretende celebrar su legado, reforzar el sentido de pertenencia del establecimiento y desplegar un evento honorífico a quien supo hacer historia en el edificio de calle 4.