Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |La secundaria N° 26

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre

24 de Noviembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Mañana al mediodía se realizará el acto mediante el cual la Secundaria N° 26 de La Plata formalizará el nuevo nombre del edificio escolar.

La actividad tendrá lugar en la sede de calle 4 entre 62 y 63. Al evento podrá asistir toda la comunidad educativa: estudiantes, familias y vecinos del barrio.

El nuevo rótulo de la institución será Guillermo Daniel Lavalle, que surgió de una votación interna cuyo objetivo es rendir tributo a quien fue uno de los profesores fundadores de la institución hace 33 años, y además, director entre 1996 y 2006.

Las autoridades destacaron que la ceremonia tiene como fin poner en valor su aporte a la educación estatal y generar un momento de reconocimiento colectivo.

De esta manera, la jornada y el acto de mañana es una invitación a rememorar su influencia cotidiana en las aulas y en las iniciativas que impulsó hace algunos años, junto a antiguas generaciones de jóvenes.

Según pudo constatar este diario, el homenaje tendrá un significado especial: será la primera vez que la escuela secundaria N° 26 adopte una identidad y nombre propio desde su fundación.

LE PUEDE INTERESAR

Un árbol y sus raíces atemorizan a los vecinos de Plaza Belgrano

LE PUEDE INTERESAR

En Barrio Gambier, una pérdida de agua generó un bache en el asfalto

Recordemos que Guillermo Daniel Lavalle, quien inició su tarea y labor durante la década de los años noventa, fue muy apreciado por toda la comunidad educativa de la institución.

Con el cambio de nombre y el homenaje a quien supo dirigir la casa de estudios durante una década, mañana se realizará un encuentro que pretende celebrar su legado, reforzar el sentido de pertenencia del establecimiento y desplegar un evento honorífico a quien supo hacer historia en el edificio de calle 4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo
Últimas noticias de La Ciudad

El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado

El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre

Platenses premiadas en eficiencia energética

Los alcances del feriado nacional
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla