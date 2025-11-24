A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mañana al mediodía se realizará el acto mediante el cual la Secundaria N° 26 de La Plata formalizará el nuevo nombre del edificio escolar.
La actividad tendrá lugar en la sede de calle 4 entre 62 y 63. Al evento podrá asistir toda la comunidad educativa: estudiantes, familias y vecinos del barrio.
El nuevo rótulo de la institución será Guillermo Daniel Lavalle, que surgió de una votación interna cuyo objetivo es rendir tributo a quien fue uno de los profesores fundadores de la institución hace 33 años, y además, director entre 1996 y 2006.
Las autoridades destacaron que la ceremonia tiene como fin poner en valor su aporte a la educación estatal y generar un momento de reconocimiento colectivo.
De esta manera, la jornada y el acto de mañana es una invitación a rememorar su influencia cotidiana en las aulas y en las iniciativas que impulsó hace algunos años, junto a antiguas generaciones de jóvenes.
Según pudo constatar este diario, el homenaje tendrá un significado especial: será la primera vez que la escuela secundaria N° 26 adopte una identidad y nombre propio desde su fundación.
LE PUEDE INTERESAR
Un árbol y sus raíces atemorizan a los vecinos de Plaza Belgrano
LE PUEDE INTERESAR
En Barrio Gambier, una pérdida de agua generó un bache en el asfalto
Recordemos que Guillermo Daniel Lavalle, quien inició su tarea y labor durante la década de los años noventa, fue muy apreciado por toda la comunidad educativa de la institución.
Con el cambio de nombre y el homenaje a quien supo dirigir la casa de estudios durante una década, mañana se realizará un encuentro que pretende celebrar su legado, reforzar el sentido de pertenencia del establecimiento y desplegar un evento honorífico a quien supo hacer historia en el edificio de calle 4.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí