Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista

El Departamento de Estado norteamericano considera a Maduro como el líder de esta organización

Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
24 de Noviembre de 2025 | 07:40

Finalmente este lunes la administración del presidente estadounidense Donald Trump incluyó al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, algo que se veía venir de un momento al otro. 

“El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, indica el comunicado difundido por la Administración Trump.

En el mismo se asegura que esta organización “corrompió el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

Maduro es considerado el líder de esta organización, según el Departamento de Estado norteamericano. “Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, se asegura en el comunicado.

Esto abre la puerta a nuevas sanciones legales y financieras contra los popes del régimen venezolano. Y Estados Unidos deja en claro que “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

