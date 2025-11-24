Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
El pasillo de espaldas, clasificación y vuelta a La Plata sin declaraciones: ¿se viene una multa para Estudiantes?
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria: descontrol y hartazgo vecinal
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La cartera que todavía encabeza Patricia Bullrich sumaría varias funciones y poder
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional, bajo la dirección estratégica de la saliente ministra Patricia Bullrich y su sucesora designada Alejandra Monteoliva, impulsa una reforma ambiciosa en el ministerio de Seguridad. El objetivo principal es expandir el poder y las jurisdicciones de la cartera de la mano de la creación de la Policía Migratoria, y teniendo como referencia al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.
Uno de los cambios más inmediatos es la transferencia del control de los de la Dirección General de Migraciones al ámbito de Seguridad. Se creará una "Policía Migratoria", cuyos agentes serán entrenados como fuerzas de seguridad, reemplazando a los actuales funcionarios civiles. Esta medida busca profesionalizar la vigilancia en los puntos de entrada legales e ilegales, citando, como ejemplo, la incapacidad de los agentes civiles para detener a personas con alertas de Interpol.
El "nuevo" ministerio de Seguridad no sólo se enfocará en las fronteras. Sus competencias abarcarían también lo que es "ciberseguridad", una función que hoy superpone con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), terrorismo, para combatir potenciales amenazas terroristas dentro del territorio nacional, y la detección de peligros, monitoreo y detección de riesgos a través de redes sociales e internet.
El proyecto también incluye una profunda reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA), para lo cual se planea crear un cuerpo de élite dedicado a la investigación de delitos complejos a nivel federal, tomando como modelo el FBI.
Para liberar recursos humanos y económicos, se buscará que las provincias asuman el patrullaje de los ferrocarriles.
Tanto Bullrich como su sucesora, Alejandra Monteoliva, cuentan con el respaldo de la Casa Rosada, incluyendo a Santiago Caputo y Karina Milei, para implementar esta masiva reforma que promete redefinir el mapa de la seguridad nacional. El proyecto requerirá apoyo del Congreso para modificar leyes y podría generar resistencias en otros organismos estatales cuyas funciones se verían afectadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí