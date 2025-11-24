Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo

EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
24 de Noviembre de 2025 | 09:49

 La Plata cerró este domingo el Mes de la Tradición con una verdadera fiesta popular en la avenida Iraola del Paseo del Bosque, donde vecinos y agrupaciones tradicionalistas protagonizaron un imponente pericón nacional, seguido por un colorido desfile y un espectáculo musical que reunió a familias y vecinos.

Las actividades de ayer, organizadas por la Municipalidad, fueron el broche de oro de un fin de semana que inició el sábado en el predio municipal de 122 y 56, con un certamen de danzas tradicionalistas colmado de artistas y un cierre musical a cargo de Los Chaza. La jornada también incluyó feria gastronómica, artesanías, entretenimientos camperos y la exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía de la Provincia.

El cierre del domingo contó con un gran pericón nacional encabezado por el bastonero Adrián Sancho, un desfile tradicionalista con numerosas delegaciones y un show final de Los Colorados, que le dio un marco festivo a la tarde en el Bosque y selló un mes dedicado a celebrar las tradiciones argentinas.

Una fiesta de la Tradición

En esta oportunidad, el evento contó con la participación de más de dos mil personas, además de 25 centros tradicionalistas, 400 caballos, seis carruajes y dos tropillas.

Entre los centros que participaron se encuentran "La Torora" de Magdalena, el "Centro Tradicionalista de Berazategui", la "Sociedad Rural de Brandsen", "Fortín Gaucho El Cencerro", "Amigos de Romero", "Los Herederos de Los Hornos", "El Relincho de San Carlos", "El Arriador, "La Montonera de Ensenada", "La Aldaba", "Amigos de Los Talas" y "El Bigua".

También se sumaron a la celebración la "Juventud Gauchezca de la 11", "Fortín Gaucho Berissense", "Amigos de La Hermosura", "Comisión Permanente de la Tradición", "Herederos del Pago", "El Aljibe de Poblet", "Sol y Tierra de Arturo Seguí", "Centro de Sortijeros de Etcheverry", "Centro Tradicionalista de Punta Lara", "Agrupación Tradicionalista El Pegual de Los Hornos", y la "Agrupación Tradicionalista y Cultural Rinconada Criolla".

Cabe recordar que, durante todo noviembre, la ciudad llevó adelante una amplia agenda por el Mes de la Tradición con homenajes, presentaciones artísticas, desfiles y muestras que pusieron en valor las raíces criollas y la identidad cultural platense, en articulación con instituciones localistas, agrupaciones folclóricas y artistas de la región.

