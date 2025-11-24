Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
"La mayor provocación de la historia": así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central
Otro accidente en La Plata casi termina en tragedia: un motociclista chocó y voló por los aires
Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, vecinos evacuados pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria: descontrol y hartazgo vecinal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata cerró este domingo el Mes de la Tradición con una verdadera fiesta popular en la avenida Iraola del Paseo del Bosque, donde vecinos y agrupaciones tradicionalistas protagonizaron un imponente pericón nacional, seguido por un colorido desfile y un espectáculo musical que reunió a familias y vecinos.
Las actividades de ayer, organizadas por la Municipalidad, fueron el broche de oro de un fin de semana que inició el sábado en el predio municipal de 122 y 56, con un certamen de danzas tradicionalistas colmado de artistas y un cierre musical a cargo de Los Chaza. La jornada también incluyó feria gastronómica, artesanías, entretenimientos camperos y la exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía de la Provincia.
El cierre del domingo contó con un gran pericón nacional encabezado por el bastonero Adrián Sancho, un desfile tradicionalista con numerosas delegaciones y un show final de Los Colorados, que le dio un marco festivo a la tarde en el Bosque y selló un mes dedicado a celebrar las tradiciones argentinas.
En esta oportunidad, el evento contó con la participación de más de dos mil personas, además de 25 centros tradicionalistas, 400 caballos, seis carruajes y dos tropillas.
Entre los centros que participaron se encuentran "La Torora" de Magdalena, el "Centro Tradicionalista de Berazategui", la "Sociedad Rural de Brandsen", "Fortín Gaucho El Cencerro", "Amigos de Romero", "Los Herederos de Los Hornos", "El Relincho de San Carlos", "El Arriador, "La Montonera de Ensenada", "La Aldaba", "Amigos de Los Talas" y "El Bigua".
LE PUEDE INTERESAR
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
LE PUEDE INTERESAR
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
También se sumaron a la celebración la "Juventud Gauchezca de la 11", "Fortín Gaucho Berissense", "Amigos de La Hermosura", "Comisión Permanente de la Tradición", "Herederos del Pago", "El Aljibe de Poblet", "Sol y Tierra de Arturo Seguí", "Centro de Sortijeros de Etcheverry", "Centro Tradicionalista de Punta Lara", "Agrupación Tradicionalista El Pegual de Los Hornos", y la "Agrupación Tradicionalista y Cultural Rinconada Criolla".
Cabe recordar que, durante todo noviembre, la ciudad llevó adelante una amplia agenda por el Mes de la Tradición con homenajes, presentaciones artísticas, desfiles y muestras que pusieron en valor las raíces criollas y la identidad cultural platense, en articulación con instituciones localistas, agrupaciones folclóricas y artistas de la región.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí