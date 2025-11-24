Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Un fenómeno que también impacta en las calles de La Plata

Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades

De la mano de ventajas impositivas, los SUV ganan terreno a gran velocidad generando problemas urbanos

Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades

Los SUV implican un riesgo de muerte 44 por ciento mayor para peatones y emiten 20 por ciento más de gases que los sedan / web

24 de Noviembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

El mercado automotor argentino atraviesa un cambio profundo: el reinado de los autos pequeños y sedanes cede paso a los vehículos tipo SUV, que combinan el porte de una camioneta con prestaciones más cercanas a un auto familiar. Si bien la tendencia es global, en la Argentina se acelera desde 2023 y en 2025 ya muestra cifras récord. El fenómeno también se ve en las calles de la Región.

A nivel nacional, las ventas de SUV pasaron de representar alrededor del 20 % en 2023 a un 25 % en 2024, para saltar a cerca del 37 % en el primer semestre de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Modelos como el Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 o VW T-Cross encabezan el ranking de ventas, con crecimientos anuales que en algunos casos superan el 70 %.

A pesar del mayor confort que ofrecen para los automovilistas individuales, el fuerte crecimiento de autos de cada vez mayor tamaño y altura presenta importantes desafíos que permiten preguntarse cuán deseable para el conjunto de la sociedad es que las ciudades se llenen de ellos”

Galileo Vidoni Investigador del Centro de Estudios Metropolitanos

La tendencia se acentúa en muchas de las principales ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los SUV llegaron a representar durante el primer trimestre de este año el 53 % de los patentamientos, frente al 33 % de 2023. Esto significa que, en apenas dos años, más de la mitad de los vehículos nuevos que circulan por sus calles porteñas pertenecen a este segmento.

Lejos de una mera curiosidad, este cambio de perfil vehicular viene de la mano de consecuencias concretas. Y es que -como advierte un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)-los SUV ocupan entre un 20 % y 30 % más espacio que un auto chico, lo que reduce la capacidad de estacionamiento y dificulta la circulación en calles ya saturadas.

LE PUEDE INTERESAR

Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000

LE PUEDE INTERESAR

La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región

RIESGO VIAL

Además, su altura incrementa el riego vial, señala el informe, según el cual un aumento de 10 centímetros en la carrocería eleva en un 27 % la probabilidad de muerte en siniestros que involucren peatones o ciclistas, y los chasis más elevados aumentan un 45 % el riesgo de accidentes peatonales.

El impacto ambiental tampoco es menor. Los SUV emiten, en promedio, un 20 % más de dióxido de carbono (CO₂) que los autos livianos. “Si todas las SUV que circulan hoy en el mundo fueran consideradas un país, ese país estaría entre los diez más contaminantes del planeta”, señaló Galileo Vidoni, investigador del Centro de Estudios Metropolitanos.

Al explicar el crecimiento del segmento, los especialistas señalan una conjunción de factores. A nivel internacional, la industria automotriz viene impulsando en los últimos años vehículos con mayor espacio interior, mayor capacidad de carga y una sensación de seguridad superior gracias a su altura y robustez.

Las camionetas emiten un 20 % más de dióxido de carbono (CO) que los autos livianos

A ello se le suma en Argentina la incorporación de medidas impositivas que redujeron su precio y una tradición arraigada de uso de vehículos grandes, especialmente pick-ups. La eliminación o disminución de impuestos que antes encarecían los SUV inclinó aún más la balanza, acercando su costo al de modelos medianos en el país.

COSTOS DIFERENCIADOS

Lo cierto es que, como se ha visto en otros países donde la tendencia llegó con anterioridad, la sustitución de sedanes por SUV acarrea problemas urbanos. Su mayor tamaño afecta la eficiencia de la infraestructura vial, incrementa la congestión y multiplica las emisiones en entornos donde la calidad del aire ya es un problema.

Pese a ello, “no hay en el Congreso nacional ni en la Legislatura porteña proyectos para regular el tamaño de los autos, aun cuando vemos cómo se agrandan año tras año”, señala Vidoni.

A su entender, para mitigar ese impacto negativo se necesitan políticas activas: mejorar el transporte público para reducir la dependencia del automóvil, implementar impuestos según el peso del vehículo (como en Noruega o la ciudad estadounidense de Washington) y aplicar tarifas de estacionamiento diferenciadas, como hace París, donde los rodados de más de 1.600 kilos pagan tres veces más.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Una terrible tragedia en el Conurbano que pone en foco el riesgo por su porte
Multimedia

Los SUV implican un riesgo de muerte 44 por ciento mayor para peatones y emiten 20 por ciento más de gases que los sedan / web

Galileo Vidoni Investigador del Centro de Estudios Metropolitanos

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Últimas noticias de La Ciudad

El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado

El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre

Platenses premiadas en eficiencia energética

Los alcances del feriado nacional
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla