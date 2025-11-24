Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Los US$ 20 mil millones

El crédito que no será: ¿qué lectura hará el mercado?

El crédito que no será: ¿qué lectura hará el mercado?
24 de Noviembre de 2025 | 02:00
Edición impresa

La última semana de noviembre en materia económica para la Argentina arranca con la evolución del dólar en su cotización, tras los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los préstamos con bancos, a la vez que el INDEC difundirá indicadores económicos claves.

Durante la semana, el ministro de Economía salió a desmentir el supuesto préstamo con bancos por US$20.000 millones, a lo que consideró como “una operación más”. Entre esos bancos aparecían JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup. Caputo manifestó que se trató de otra “operación” que tuvo como fin “generar confusión”.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”.

Semanas, atrás, sin embargo, el propio ministro había contrastado sus declaraciones en el canal de cable LN+. En esa oportunidad, Caputo había afirmado: “Hay un swap de US$20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros US$20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”.

De esta manera, el foco se centrará en la lectura que hará el mercado sobre los últimos acontecimientos y ante un posible REPO (préstamo corto) por US$5.000 millones que se negocia con Argentina.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó, tal como lo adelantó este diario, un artículo detallando que ese monto sería destinado para que Argentina cubra los vencimientos que afrontará en enero, por un total de US$4.000 millones.

Dólar y tasas

La evolución del dólar y las tasas de interés también estarán en primera plana. Al cierre de la semana anterior, el dólar blue cotizó por debajo del oficial, siendo $1.425 contra $1.450 respectivamente.

Por el lado de las tasas, el Banco Central (BCRA) bajó la tasa de interés de referencia el pasado jueves de 22% a 20%, lo cual llevó a una caída generalizada de los rendimientos de los activos financieros que arbitran contra ella.

Asimismo, se darán a conocer nuevos indicadores económicos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Destacan la actividad económica (EMAE) y las ventas de supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas. Estos datos corresponden a septiembre.

También se se conocerán los datos del turismo internacional y la dotación de personal en la administración pública correspondientes a octubre, ambos.

 

