Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”

Vicky reapareció en la escena mediática y se le plantó a la diva cuando ésta quiso saber qué relación tenía con Javier Naselli
Vicky Xipolitakis volvió, otra vez, al centro de la escena: fue invitada de Mirtha Legrand, que quiso saber algo de su vida privada y su pasado con Javier Naselli (lógico, para eso la invitó). Vicky, sin embargo, no quiso responder demasiado e instaló la tensión en la mesaza.
“Como no tengo cosas lindas y buenas para decir del otro lado prefiero preservar y cuidarlo a mi hijo, que es lo más importante”, se plantó de entrada Vicky cuando La Chiqui quiso indagar sobre su tensa relación con Javier Naselli. La rubia sí confesó que “estoy soltera en todo sentido”. Y “muy contenta, trabajando, maternando todo el tiempo”.
“Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía”, le dijo Mirtha, que no aprendió eso de que no se habla de cuerpos ajenos. “Físicamente estoy bien... ¿Qué? ¿Estuve muy mal, decís?“, respondió Vicky entre risas incómodas.
“No, pero hace mucho que no te veía y está. Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, aclaró Legrand.
Pero los cortocircuitos entre las dos no terminaron. Vicky habló luego de su actividad diaria: “Crío una personita que depende de mí. Tengo la ayuda de mi hermosa familia, que les agradezco a mis papás por todo lo que me ayudan”, contó. Y La Chiqui quiso saber si Naselli “te ayuda monetariamente”.
“Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirta, pero no quiero saber nada de ese tema”, fue la tajante respuesta de Xipolitakis. “¿No querés hablarlo? No lo hables...”, le respondió la diva, seguramente farfullando para sus adentros. A qué viene, si no quiere hablar...
Pero Vicky explicó: “No. No tengo nada bueno para decir”, dijo. Mirtha respondió con un escueto “bueno”.
“Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté. Me encantaría contarte todo, pero prefiero que no para cuidar a nuestro hijo”, cerró la rubia.
