A dos años de una muerte envuelta en interrogantes

Se cumplen dos años de la muerte de Agustina Casco (21), quien falleció tras un brutal golpe durante un entrenamiento en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En medio del dolor, la familia y su abogado, Rodrigo Tripolone, piden justicia y un real avance de la causa, debido a que durante este lapso de tiempo la investigación pasó por cuatro fiscalías y recién está en proceso de toma de testimoniales.

El 23 de noviembre de 2023, Casco falleció por una hemorragia interna producto de una práctica de detención en la Escuela de Policía.

En la causa se detalla que, al arribo de la joven cadete al hospital, tenía acumulados 4 litros de sangre en la zona de la cavidad abdominal.

Mientras el dolor continúa, hay una lucha que persiste. Durante dos años no hubo mayores progresos: cuatro fiscalías diferentes, dos autopsias, un perito de parte que desapareció, declaraciones que no dirían lo que saben y poco compromiso oficial.

Tripolone contó expuso que “Agustina estaba en proceso de pasar de ser suboficial a oficial y a mediados de noviembre de 2023, durante una práctica de esposamiento, donde ella cumplía el rol de delincuente, la empujaron, cayó y se descompensó”.

“En ese momento se recuperó, pero dos días en el comedor de la escuela se desmayó. Y dos compañeras, una de ellas enfermera, se acercaron, pero la instructora a cargo no dejó que la trasladen al cuerpo médico, box que se encontraba a tan solo 30 metros”, explicó.

En esos días Agustina, que seguía con mucho dolor y hasta le mostró a una compañera los moretones que tenía en el abdomen, logró conseguir un permiso para salir, pero en la puerta de la Escuela vomitó y se volvió a descomponer.

Por su obra social fue finalmente derivada a una clínica en Merlo donde la operaron, pero el 23 de noviembre falleció ante la gravedad de la lesión.