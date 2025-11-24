Platenses premiadas en eficiencia energética

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cuatro estudiantes de Ingeniería plantearon un nuevo Sistema de Gestión de Energía Eléctrica en dos edificios de la facultad
La facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volvió a destacarse en el plano internacional luego de obtener el primer puesto en el “Programa Regional Siemens Smart Infrastructure Sudamérica 2025”, con un proyecto que propone un Sistema de Gestión de la Energía Eléctrica para los edificios de Electrotecnia y Aeroespacial. La iniciativa, de cuatro estudiantes, retomó un trabajo iniciado en 2023. Fue profundizado en distintas etapas dentro de la unidad académica.
El equipo integrado por Edelweiss Wiebke (22 años), Miranda Amantea (21), Joaquina Migueles Irigoyen (23) y Dolores Botana (22), contó con la convocatoria del ingeniero Carlos Wall, quien fue el “mentor del grupo”. “Carlos participa todos los años y volvió a invitarnos”, explicaron las integrantes, y señalaron que el proyecto se nutrió de la beca que el decanato solicitó en 2024 para relevar por completo el consumo energético del campus. “Para nosotras esta competencia es una aproximación real a un proyecto de ingeniería: aplicamos conocimientos, trabajamos en equipo y enfrentamos problemas concretos”, expresaron.
El desarrollo fue la continuidad de un diagnóstico previo que se viene realizando desde 2023. El mismo incluyó mediciones parciales y la detección de ineficiencias. Sin embargo, la novedad fue que este año sumaron un análisis de “Pareto” que les permitió focalizar en las áreas de mayor consumo. “La idea era avanzar hacia un estudio más completo y comparativo consolidando mediciones, relevamientos y propuestas concretas que permitan avanzar hacia un sistema energético más eficiente para toda la institución”, contó Joaquina Migueles Irigoyen, estudiante de ingeniería en energía eléctrica.
En esa etapa, la inteligencia artificial se volvió central: programaron un software de predicción capaz de anticipar la potencia que demandarán los edificios según variables como clima, ocupación o actividad académica. “La IA nos permitió identificar anomalías y planificar acciones correctivas”, señaló Edelweiss Wiebke, de la carrera de ingeniería industrial.
Las estudiantes también diseñaron una página web que reúne predicciones, tableros interactivos y un sistema de turnos inteligentes para laboratorios, que sugiere los horarios de menor demanda eléctrica. El objetivo, destacaron, es acercar la gestión energética a la comunidad académica de manera clara y accesible.
Las cuatro integrantes resaltaron que la combinación de perfiles de Ingeniería Eléctrica e Industrial fue clave para el resultado final. “Lo interdisciplinario potenció el trabajo”, aseguró Miranda Amantea (ingeniería industrial).
LE PUEDE INTERESAR
Los alcances del feriado nacional
LE PUEDE INTERESAR
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades
“Llevar a la UNLP a la órbita internacional significa demostrar la calidad del trabajo técnico y científico que desarrollamos desde la universidad pública, poniendo en valor el compromiso y la capacidad de sus estudiantes. Estamos muy agradecidas a Carlos Wall, autoridades de la facultad y a Siemens, por apostar al talento joven”, cerró Dolores Botana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí