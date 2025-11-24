Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Los bomberos continuaban trabajando en la zona, aunque el fuego ya estaba controlado

Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, pero sin heridos
24 de Noviembre de 2025 | 08:00

Un gran incendio en Lomas de Zamora afectó a dos fábricas de plástico que resultaron dañadas en su totalidad, los vecinos debieron ser evacuados aunque se informó que no hay que lamentar heridos,

“Estamos trabajando con máquinas pesadas para poder sacar las estructuras de los locales que se quemaron, para terminar de apagar las llamas”, comentó Gustavo Liuzzi, jefe de Bomberos abocado al operativo por el siniestro.

Se determinó que el inicio de las llamas comenzaron pasadas las 2hs. de la madrugada y, según indicó el bombero, los vecinos fueron evacuados cuando llegó la primera dotación.

“Evacuamos la manzana completa y con el tiempo, al ver que la situación era segura, algunos vecinos volvieron a sus domicilios, menos los de las casas linderas”, según indicó.

Al ser consultado sobre las estructuras afectadas, Liuzzi explicó: “Se quemaron dos fábricas: una de envases plásticos y otra de inyección plástica que realiza juguetes”. “Trabajan 16 dotaciones”, sumó y remarcó que, por el feriado largo, no hay que lamentar heridos, ni víctimas", agregó.

Por último, remarcó que el fuego “está suscripto y dominado” y que en los próximos minutos comenzarán “a derrumbar el 100% de la estructura” debido a que “ya no sirve más nada”.

Todavía se desconocen los motivos por lo que inició el fuego, pero Liuzzi aseguró que analizarán las cámaras de seguridad y se llevarán a cabo las pericias.

