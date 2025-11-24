Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |POR EL PASAJE A LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Gimnasia va por todo y Zaniratto repetirá el equipo que goleó a Platense en Vicente López. El partido comenzará a las 22.00 y tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Chelo Torres es una de las cartas más importantes del equipo de Zaniratto para enfrentar a Unión / Archivo

24 de Noviembre de 2025 | 01:25
Edición impresa

En su mejor momento del año a partir de sus tres victorias consecutivas, Gimnasia enfrentara está noche a Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril desde las 22:00.

El árbitro será Sebastián Martínez, acompañado por Juan Mamani e Iván Núñez con Bryan Ferreyra cómo Cuarto árbitro. En el VAR estará Ariel Penel con la asistencia de Sebastián Habib. La televisación será por ESPN Premium y habrá transmisión radial por La Redonda.

La única ventaja para Unión como mejor ubicado en la fase regular del torneo es la localía. En caso de igualdad en los 90 minutos habrá tiempo suplementario de media hora y el pasaje a la siguiente instancia se definirá por penales en caso de persistir la igualdad. Se trata de una modificación reglamentaria que no existió en el Apertura, en el cual directamente en casi de empate había definición con disparos desde el punto del penal.

El Lobo, con el alivio de una salvación holgada en el último tramo de la temporada, alcanzó con el triunfo ante Platense el objetivo de la clasificación a los playoffs como séptimo del Grupo B y deberá enfrentar al Tatengue, de muy buena campana este semestre tras un opaco Apertura. El entrenador Fernando Zaniratto decidió mantener el equipo que goleó a Platense aunque puede contar con Alejandro Piedrahíta.

 

La última victoria en Santa Fe ante Unión fue el 2-0 de 2022 con goles de Morales y Soldano

 

El colombiano está recuperado de una molestia muscular pero el DT decidió la continuidad como titular de Jeremías Merlo, que convirtió un gol y aportó dos asistencias en los últimos dos partidos.

Con base en la seguridad de Nelson Insfrán en el arco, el sector defensivo mejoró en las últimas fechas con la titularidad de Enzo Martínez, quien desplazó del once a Gastón Suso. El cambio sustancial es en el centro del campo, dónde Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto le dieron más intensidad a un equipo que fue liviano y largo durante gran parte del año. En ofensiva, Marcelo Torres es la carta ganadora, ya que convirtió la mitad de los tantos albiazules en el torneo. Con 7 de los 14 goles del equipo, el delantero surgido de Boca y con pasos por ligas menores clausuró todos los cuestionamientos a su llegada en base a inteligencia y muy bueno movimientos.

Más allá del regreso a la lista de convocados de Alejandro Piedrahíta y Germán Conti (estuvo al margen del banco de suplentes por un cuadro febril), la única novedad es la inclusión del tercer arquero Julián Kadijevic en la delegación para evitar cualquier sorpresa en la previa de un partido eliminatorio.

El Tatengue, en tanto, busca sostener su aspiración de pelear el título luego de haber clasificado en el segundo lugar del Grupo A detrás de Boca luego de haberse mantenido entre los mejores ocho durante toda la fase regular.

El equipo de Leonardo Madelón afronta el duelo con su plantel al día en lo económico, situación valorada por el presidente Luis Spahn al remarcar el esfuerzo para evitar atrasos salariales en un contexto donde, según indicó, más de una decena de clubes arrastran demoras.

En lo deportivo, el técnico tendrá a disposición a su formación ideal con el regreso de Lautaro Vargas al lateral derecho en reemplazo de Álvarez y la titularidad de Marcelo Estigarribia, quien reemplazará a Agustín Colazo para darle forma a una de las cartas ganadoras del equipo, la dupla de ataque con Cristian Tarragona. Su punto fuerte también está en la mitad de la cancha, con buen funcionamiento del tándem Pittón- Martínez, aunque también el lateral Mateo Del Blanco atraviesa un gran momento.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisión médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.

LEA TAMBIÉN

Hoy vence el plazo para la presentación de las listas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Política y Economía
Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La Ciudad
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Platenses premiadas en eficiencia energética
Los alcances del feriado nacional
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla