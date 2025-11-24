Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Chelo Torres es una de las cartas más importantes del equipo de Zaniratto para enfrentar a Unión / Archivo

En su mejor momento del año a partir de sus tres victorias consecutivas, Gimnasia enfrentara está noche a Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril desde las 22:00.

El árbitro será Sebastián Martínez, acompañado por Juan Mamani e Iván Núñez con Bryan Ferreyra cómo Cuarto árbitro. En el VAR estará Ariel Penel con la asistencia de Sebastián Habib. La televisación será por ESPN Premium y habrá transmisión radial por La Redonda.

La única ventaja para Unión como mejor ubicado en la fase regular del torneo es la localía. En caso de igualdad en los 90 minutos habrá tiempo suplementario de media hora y el pasaje a la siguiente instancia se definirá por penales en caso de persistir la igualdad. Se trata de una modificación reglamentaria que no existió en el Apertura, en el cual directamente en casi de empate había definición con disparos desde el punto del penal.

El Lobo, con el alivio de una salvación holgada en el último tramo de la temporada, alcanzó con el triunfo ante Platense el objetivo de la clasificación a los playoffs como séptimo del Grupo B y deberá enfrentar al Tatengue, de muy buena campana este semestre tras un opaco Apertura. El entrenador Fernando Zaniratto decidió mantener el equipo que goleó a Platense aunque puede contar con Alejandro Piedrahíta.

La última victoria en Santa Fe ante Unión fue el 2-0 de 2022 con goles de Morales y Soldano

El colombiano está recuperado de una molestia muscular pero el DT decidió la continuidad como titular de Jeremías Merlo, que convirtió un gol y aportó dos asistencias en los últimos dos partidos.

Con base en la seguridad de Nelson Insfrán en el arco, el sector defensivo mejoró en las últimas fechas con la titularidad de Enzo Martínez, quien desplazó del once a Gastón Suso. El cambio sustancial es en el centro del campo, dónde Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto le dieron más intensidad a un equipo que fue liviano y largo durante gran parte del año. En ofensiva, Marcelo Torres es la carta ganadora, ya que convirtió la mitad de los tantos albiazules en el torneo. Con 7 de los 14 goles del equipo, el delantero surgido de Boca y con pasos por ligas menores clausuró todos los cuestionamientos a su llegada en base a inteligencia y muy bueno movimientos.

Más allá del regreso a la lista de convocados de Alejandro Piedrahíta y Germán Conti (estuvo al margen del banco de suplentes por un cuadro febril), la única novedad es la inclusión del tercer arquero Julián Kadijevic en la delegación para evitar cualquier sorpresa en la previa de un partido eliminatorio.

El Tatengue, en tanto, busca sostener su aspiración de pelear el título luego de haber clasificado en el segundo lugar del Grupo A detrás de Boca luego de haberse mantenido entre los mejores ocho durante toda la fase regular.

El equipo de Leonardo Madelón afronta el duelo con su plantel al día en lo económico, situación valorada por el presidente Luis Spahn al remarcar el esfuerzo para evitar atrasos salariales en un contexto donde, según indicó, más de una decena de clubes arrastran demoras.

En lo deportivo, el técnico tendrá a disposición a su formación ideal con el regreso de Lautaro Vargas al lateral derecho en reemplazo de Álvarez y la titularidad de Marcelo Estigarribia, quien reemplazará a Agustín Colazo para darle forma a una de las cartas ganadoras del equipo, la dupla de ataque con Cristian Tarragona. Su punto fuerte también está en la mitad de la cancha, con buen funcionamiento del tándem Pittón- Martínez, aunque también el lateral Mateo Del Blanco atraviesa un gran momento.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisión médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.