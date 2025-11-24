De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Luego de dudas, cuestionamientos, debates, y momentos de tensión, Estudiantes realizó el pasillo al nuevo campeón de La Liga 2025, aunque de una manera peculiar, dejando en claro su descontento con el “reconocimiento” otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al Canalla, por ser el mejor posicionado en la tabla anual.

Con un clima de verano, el sol pegando de frente y un ambiente de fiesta en el Gigante de Arroyito, los jugadores del Pincha fueron los primeros en salir al campo de juego acompañados por los niños escolta. Ya ubicados en el verde césped, armaron el corredor humano, con dos filas. Aunque con la salida del plantel canalla, los futbolistas albirrojos rotaron su posición, dándole la espaldas a sus colegas, ya que a lo largo de la historia, fue apenas una práctica protocolar aplicada de manera voluntaria según la relación entre los clubes o el criterio de cada Institución.

Cabe mencionar, que luego del documento con membrete de la Liga Profesional, publicado a través de sus redes sociales por el Tesorero de AFA Pablo Toviggino, donde señalaba: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”, se vivieron días enojo y análisis, con respecto a esta decisión, en el Country Club de City Bell.

En este sentido, tras una reunión entre los referentes y los dirigentes, estos últimos optaron por liberar institucionalmente a los jugadores a que toman a que decidan. Pese a que hubo una recomendación de “hacer el pasillo, de espaldas y con los brazos cruzados”, determinación que tomaron los futbolistas en la tarde de ayer.

Siguiendo esta misma línea, el capitán Santiago Núñez, le comunicó al ente organizador del campeonato que iban a respetar el pasillo de “campeón”, aunque nunca comunicó de que forma lo realizarían.

Por su parte, luego del gesto, que según los reglamentos de LPF y AFA no es obligatorio, los futbolistas del conjunto rosarino se acercaron hacia la mitad del campo de juego, donde estaba colocado el nuevo trofeo que otorga la casa madre del fútbol argentino.

El DT del Canalla Ariel Holan, mostró su descontento con el gesto de los jugadores del Pincha

Con el plantel junto a la Copa, el capitán Ángel Di María la levantó ante una multitud. Al mismo tiempo, el cielo diáfano se pintó de azul y amarillo, tras las bengalas prendidas por los hinchas, para continuar con la fiesta, minutos antes del comienzo del partido.

De esta forma, Estudiantes volvió a dejar en claro su postura acerca de la coronación del Canalla, teniendo en cuenta los cruces entre el presidente del Club Juan Sebastián Verón y el Tesorero de AFA Pablo Toviggino. Además, de las distintas versiones que circularon sobre la “votación” del “reconocimiento” para Rosario Central.

Siguiendo esta línea, quienes hablaron de este tema fueron Ángel Di María y el entrenador del Canalla Ariel Holan. En este sentido, el Fideo expresó sin entrar en polémicas: El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien. Cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar y queda ahí”.

Mientras que el DT hizo hincapié en que fue una “falta de respeto”, además de comentar su enojo. “Los futbolistas son compañeros y los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hacen dentro de la cancha (los de Estudiantes) es una falta de respeto y lo tomo como tal. Para mí, fue una falta de respeto”, dijo Holan en la conferencia de prensa posterior al partido.

A su vez, también hizo énfasis en: “Nosotros no pedimos nada. Esta fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA”.

IMPACTO MUNDIAL DEL PASILLO

Luego la determinación de los futbolistas de Estudiantes, en realizar el pasillo de espaldas, repudiando la consagración de Rosario Central de la Liga 2025, medios nacionales e internacionales se comunicaron al respecto. Mientras que hinchas de distintos equipos apoyaron el gesto del Pincha.

En este sentido, medios rosarinos titularon sus notas: “Central festejó tras ser proclamado campeón y Estudiantes le dio la espalda en el pasillo”, “El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central“.

En tanto que otros medios de gran alcance nacional publicaron: “¡Se dieron vuelta! Estudiantes armó pasillo pero recibió de espaldas al nuevo campeón nombrado por la AFA”, “Hicieron el pasillo pero le dieron la espalda a los designados campeones de Central“, “Histórico: pasillo de espaldas en pie de guerra de Estudiantes“.

Mientras que a nivel mundial, el diario A Bola de Portugal, que sigue el paso a paso de la carrera del Fideo -emblema del Club– sostuvo: “Di María observa a jugadores de Estudiantes dar la espalda durante el pasillo de honor”.

Por su parte, a través de las redes sociales, la imagen de Estudiantes dio vuelta el Mundo con palabras como “pasillo”, “Verón”, “espalda” “Canalla” y “Central”, siendo tendencia, tras la determinación de los futbolistas, en donde algunos defendieron la postura.