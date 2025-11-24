Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"

Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
24 de Noviembre de 2025 | 07:28

Lowrdez Fernández rompió el silencio y se refirió públicamente a la complicada relación que mantiene con Lissa Vera en el marco del esperado regreso de Bandana, durante una entrevista en Infama (América TV).

La cantante fue abordada por el cronista Nahuel Saa sobre cómo atraviesa estos días, la cantante respondió: “Bien, porque la música salva y Bandana es vida”, destacando el valor de la música como sostén emocional luego de sufrir episodios de violencia de género por parte de su ex pareja.

El diálogo derivó rápidamente hacia la relación con su compañera de grupo. La cantante recibió a los medios antes de su show y le preguntaron si había espacio para el perdón, en referencia a Lissa y Lowrdez fue tajante: “Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios”.

Cuando desde el estudio Pilar Smith quiso saber cómo sería un eventual encuentro cara a cara entre las dos y si se saludarían, Lowrdez aseguró: “Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema”, y agregó con firmeza: “Si está con un problema, que vaya a terapia como yo”.

La artista también explicó la falta de comunicación que persiste desde hace dos años y como la difcil personalidad de Vera obstaculiza el diálogo. “Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años”, concluyó, dejando en evidencia la tensión entre ambas integrantes de la icónica banda.

