Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
El pasillo de espaldas, clasificación y vuelta a La Plata sin declaraciones: ¿se viene una multa para Estudiantes?
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria: descontrol y hartazgo vecinal
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lowrdez Fernández rompió el silencio y se refirió públicamente a la complicada relación que mantiene con Lissa Vera en el marco del esperado regreso de Bandana, durante una entrevista en Infama (América TV).
La cantante fue abordada por el cronista Nahuel Saa sobre cómo atraviesa estos días, la cantante respondió: “Bien, porque la música salva y Bandana es vida”, destacando el valor de la música como sostén emocional luego de sufrir episodios de violencia de género por parte de su ex pareja.
El diálogo derivó rápidamente hacia la relación con su compañera de grupo. La cantante recibió a los medios antes de su show y le preguntaron si había espacio para el perdón, en referencia a Lissa y Lowrdez fue tajante: “Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios”.
Cuando desde el estudio Pilar Smith quiso saber cómo sería un eventual encuentro cara a cara entre las dos y si se saludarían, Lowrdez aseguró: “Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema”, y agregó con firmeza: “Si está con un problema, que vaya a terapia como yo”.
La artista también explicó la falta de comunicación que persiste desde hace dos años y como la difcil personalidad de Vera obstaculiza el diálogo. “Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años”, concluyó, dejando en evidencia la tensión entre ambas integrantes de la icónica banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí