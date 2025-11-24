Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Información General

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial

Se abrió un nuevo debate con el estreno del documental “The Age of Disclosure”, que pone de nuevo en discusión el ocultamiento de información por parte del Gobierno de EE UU

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
24 de Noviembre de 2025 | 08:40

Escuchar esta nota

El estreno del documental “The Age of Disclosure” abrió un nuevo debate entre la población y los medios de comunicación de Estados Unidos, sobre la posible existencia de extraterrestres y el ocultamiento por parte del Gobierno de ese país.

Según se supo, el film ha inyectado nueva energía al debate público en Estados Unidos sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP). El documental plantea una narrativa de ocultamiento gubernamental de décadas, y ha situado nuevamente al expresidente Donald Trump en el ojo de la tormenta mediática.

El director del documental, Dan Farah, afirma que varios participantes con antecedentes en Defensa e Inteligencia sostienen que Trump “tomó conciencia de los hechos básicos” sobre la posible presencia de vida no humana y que estaría dispuesto a revelarlo al mundo. 

Este conocimiento, según Farah, habría escalado hasta instancias oficiales en la Casa Blanca, donde se estaría evaluando el curso de acción a seguir frente a estos datos.

El documental subraya una tensión clave en la figura de Trump. Si bien en 2020 él mismo aprobó una medida que obligó a las agencias de inteligencia a desclasificar un informe sobre UAP para el Congreso, en apariciones públicas como en el podcast The Joe Rogan Experience, el exmandatario se mostró escéptico, declarando que "nunca fue un creyente". 

Al respecto, la película propone la hipótesis de que Washington podría disponer de material que altere la comprensión pública sobre nuestra posición en el universo.

