Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

Este miércoles y jueves distintos barrios de La Plata sufrirán la falta de agua. Por un lado, Absa informó que hoy "terceros, ajenos a la empresa, provocaron la rotura de una cañería en dos posiciones sobre Avenida 526, entre 28 y 30", mientras que por el otro mañana se programaron obras que afectarán el servicio en un sector de Villa Castells.
Lo cierto es que por este incidente de La Cumbre, está afectado el suministro de agua en el sector adyacente "hasta la finalización de las tareas", manifestaron.
En tanto que Absa precisó que este jueves llevará adelante tareas de envainado sobre el Acueducto Norte en calle 13, desde 487 a 488. "Por esa razón estará afectado el suministro de agua en el sector de Villa Castells mientras duren las tareas", agregaron los voceros.
En ambos casos se solicitó a los usuarios "cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".
