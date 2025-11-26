Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas

Nicole Verón sostiene su inocencia mientras avanzan las investigaciones en su contra por publicar contenido erótico con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
26 de Noviembre de 2025 | 13:12

Escuchar esta nota

Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme de la Policía de la Ciudad, denuncia persecución y acusa del cobro de coimas en diversos sectores.

A través de su cuenta personal de Instagram, Verón expuso la situación por la que estaría atravesando y expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, manifestó en el escrito al que accedió este medio.

Ante esta situación, la acusada se preguntó: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿porque soy mujer? ¿porque no tengo jerarquía de jefe? ¿porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.

Actualmente Verón se encuentra suspendida de sus funciones y es investigada por sus videos eróticos, por los cuales se realizó una denuncia por una posible red de trata de personas detrás de las publicaciones.

