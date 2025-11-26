Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento

Después que ayer el oficialismo lograra con la oposición un entendimiento en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados para que la Legislatura bonaerense trate y autorice el pedido de deuda solicitado por Axel Kicillof, por más de 3 mil millones de dólares, fuentes oficiales aseguraron que están cerca de llegar a los dos tercios necesarios para conseguir la aprobación del endeudamiento.

A este acuerdo se llegó después que los distintos sectores que componen el oficialismo dejaron de lado por un momento la interna y así los negociadores comenzaron a trabajar en base a los pedidos de intendentes y legisladores.

Eso posibilitó que después de varias reuniones y contactos se arribara a un punto en común que permitió alcanzar el despacho de mayoría para aprobar el endeudamiento, que podría ser aprobado mañana, ya que Diputados está previsto que sesione a partir de las 16hs. y el Senado haga lo propio a las 19hs.

Hasta ahora se había anunciado que sólo se tratarían los proyectos de Ley de Presupuesto y Fiscal e Impositiva, pero todo indica que mañana también se debata en ambas cámaras el pedido de endeudamiento solicitado por Kicillof.