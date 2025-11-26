El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento
Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente
Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base
Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata
Arrancaron las jornadas interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral, ¿dieron resultado?
Cuadernos de las coimas: “El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una pausa en la interna que se venía dando en el oficialismo habría sido clave para avanzar sobre el pedido de deuda solicitado por la Provincia
Escuchar esta nota
Después que ayer el oficialismo lograra con la oposición un entendimiento en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados para que la Legislatura bonaerense trate y autorice el pedido de deuda solicitado por Axel Kicillof, por más de 3 mil millones de dólares, fuentes oficiales aseguraron que están cerca de llegar a los dos tercios necesarios para conseguir la aprobación del endeudamiento.
A este acuerdo se llegó después que los distintos sectores que componen el oficialismo dejaron de lado por un momento la interna y así los negociadores comenzaron a trabajar en base a los pedidos de intendentes y legisladores.
Eso posibilitó que después de varias reuniones y contactos se arribara a un punto en común que permitió alcanzar el despacho de mayoría para aprobar el endeudamiento, que podría ser aprobado mañana, ya que Diputados está previsto que sesione a partir de las 16hs. y el Senado haga lo propio a las 19hs.
Hasta ahora se había anunciado que sólo se tratarían los proyectos de Ley de Presupuesto y Fiscal e Impositiva, pero todo indica que mañana también se debata en ambas cámaras el pedido de endeudamiento solicitado por Kicillof.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí