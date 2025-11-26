Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento

Una pausa en la interna que se venía dando en el oficialismo habría sido clave para avanzar sobre el pedido de deuda solicitado por la Provincia

26 de Noviembre de 2025 | 12:12

Después que ayer el oficialismo lograra con la oposición un entendimiento en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados para que la Legislatura bonaerense trate y autorice el pedido de deuda solicitado por Axel Kicillof, por más de 3 mil millones de dólares, fuentes oficiales aseguraron que están cerca de llegar a los dos tercios necesarios para conseguir la aprobación del endeudamiento.

A este acuerdo se llegó después que los distintos sectores que componen el oficialismo dejaron de lado por un momento la interna y así los negociadores comenzaron a trabajar en base a los pedidos de intendentes y legisladores.

Eso posibilitó que después de varias reuniones y contactos se arribara a un punto en común que permitió alcanzar el despacho de mayoría para aprobar el endeudamiento, que podría ser aprobado mañana, ya que Diputados está previsto que sesione a partir de las 16hs. y el Senado haga lo propio a las 19hs.

Hasta ahora se había anunciado que sólo se tratarían los proyectos de Ley de Presupuesto y Fiscal e Impositiva, pero todo indica que mañana también se debata en ambas cámaras el pedido de endeudamiento solicitado por Kicillof.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

