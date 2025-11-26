Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán

Sigue el tire y afloje: cuarto intermedio en la sesión por el Endeudamiento y el Presupuesto bonaerense
Sigue el tire y afloje: cuarto intermedio en la sesión por el Endeudamiento y el Presupuesto bonaerense
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
VIDEO. Piñas van, piñas vienen en Ensenada: una joven resultó herida y otras tres fueron demoradas tras una golpiza
River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
VIDEO. Al voleo y "de un saque": la modalidad de ataques motochorros en el centro de La Plata
Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Expectativa en el Concejo por una nueva reunión para debatir el COU
Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
“Es un esfuerzo que hago por él, que me ayuda y me presenta”: la China Suárez sobre su vínculo con Mauro Icardi
Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata
Diego eterno: una iniciativa propone crear un mural de Maradona en Plaza Italia
El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral
Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación
La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Arrancaron las jornadas interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
Autorizan a China Eastern Airlines a operar en el país y realizará el vuelo comercial más largo del mundo
La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una alumna de 13 años resultó herida después de ser atacada por un compañero dentro de una escuela de Tucumán. El episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando los estudiantes se preparaban para salir al último recreo del día.
De acuerdo con información preliminar, el agresor utilizó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros para apuñalar a la adolescente en el pecho. El ataque se produjo dentro del aula, en pleno horario escolar, y generó una inmediata intervención del personal del establecimiento.
Una ambulancia acudió al lugar a los pocos minutos y trasladó a la víctima al Hospital de Niños. Allí, la médica de guardia confirmó que la lesión no comprometió órganos vitales. La joven quedó internada, estable y bajo observación.
Tras el incidente, la policía preservó el salón donde ocurrió la agresión y secuestró el arma utilizada. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 tomó intervención inicial y calificó el hecho como tentativa de homicidio, aunque luego la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continuará con la investigación.
A raíz del parte médico, la fiscalía ordenó la participación del laboratorio de criminalística y dispuso que se reciba declaración a la directora del colegio. También estableció que la adolescente será examinada por el Médico de Policía cuando reciba el alta médica.
Por otra parte, el menor señalado como autor del ataque fue entregado a sus familiares una vez constatada su identidad, tal como indica el protocolo. En paralelo, los investigadores buscan determinar el origen del conflicto y las circunstancias que permitieron que el arma ingresara al establecimiento educativo.
LE PUEDE INTERESAR
La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, con el objetivo de reconstruir con precisión qué ocurrió y qué motivó la agresión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí