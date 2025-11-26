Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán

Una alumna de 13 años resultó herida después de ser atacada por un compañero dentro de una escuela de Tucumán. El episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando los estudiantes se preparaban para salir al último recreo del día.

De acuerdo con información preliminar, el agresor utilizó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros para apuñalar a la adolescente en el pecho. El ataque se produjo dentro del aula, en pleno horario escolar, y generó una inmediata intervención del personal del establecimiento.

Una ambulancia acudió al lugar a los pocos minutos y trasladó a la víctima al Hospital de Niños. Allí, la médica de guardia confirmó que la lesión no comprometió órganos vitales. La joven quedó internada, estable y bajo observación.

Primeras actuaciones judiciales

Tras el incidente, la policía preservó el salón donde ocurrió la agresión y secuestró el arma utilizada. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 tomó intervención inicial y calificó el hecho como tentativa de homicidio, aunque luego la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continuará con la investigación.

A raíz del parte médico, la fiscalía ordenó la participación del laboratorio de criminalística y dispuso que se reciba declaración a la directora del colegio. También estableció que la adolescente será examinada por el Médico de Policía cuando reciba el alta médica.

Por otra parte, el menor señalado como autor del ataque fue entregado a sus familiares una vez constatada su identidad, tal como indica el protocolo. En paralelo, los investigadores buscan determinar el origen del conflicto y las circunstancias que permitieron que el arma ingresara al establecimiento educativo.

La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, con el objetivo de reconstruir con precisión qué ocurrió y qué motivó la agresión.