El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral

El Gobierno nacional enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral, según indicaron fuentes al tanto de la reunión del Consejo de Mayo, que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los representantes de otros instituciones, entre ellas, la CGT.

No obstante, la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la central obrera, Gerardo Martínez, indicaron a esta agencia voceros al tanto del encuentro.

En los próximos días comenzará a circular el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, según dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de los pedidos planteados por el Consejo. Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan desde el Gobierno. Aunque, aclararon, que no buscarán romper lazos con la CGT.

Estuvieron presentes en la reunión que se desarrolló en la Casa Rosada el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Gobierno, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias, la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara alta, el diputado nacional Christian Ritondo, por la Cámara baja, el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11:30hs., fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.