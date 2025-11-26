Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral

Desde los sindicatos plantearon diferencias durante la reunión del Consejo de Mayo que encabezó el jefe de Gabinete Manuel Adorni

El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral
26 de Noviembre de 2025 | 14:04

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral, según indicaron fuentes al tanto de la reunión del Consejo de Mayo, que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los representantes de otros instituciones, entre ellas, la CGT.

No obstante, la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la central obrera, Gerardo Martínez, indicaron a esta agencia voceros al tanto del encuentro.

En los próximos días comenzará a circular el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, según dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de los pedidos planteados por el Consejo. Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan desde el Gobierno. Aunque, aclararon, que no buscarán romper lazos con la CGT.

Estuvieron presentes en la reunión que se desarrolló en la Casa Rosada el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Gobierno, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias, la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara alta, el diputado nacional Christian Ritondo, por la Cámara baja, el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11:30hs., fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Últimas noticias de Política y Economía

Expectativa en el Concejo por una  nueva reunión para debatir el COU

Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento

Milei encabezó la reunión de Gabinete con Adorni en su nueva función y los sucesores de Bullrich y Petri

Pergamino: la producción de pecán surge como alternativa para zonas periurbanas
Información General
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Espectáculos
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Policiales
Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán
La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Deportes
River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla