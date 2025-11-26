Edith Hermida reveló cuándo será el último día de Beto Casella en Bendita: la dupla se separa después de 20 años 

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Ahora, Bendita TV empezó a despedirse de El Nueve luego de 20 temporadas. Un clásico del canal que seguirá en 2026 en América TV desde febrero.
Al respecto, vale destacar que aún no se sabe con qué nombre, ya que el que tiene le pertenece a la emisora en la que está actualmente.
Pero, sin dudas, una de las sorpresas es que Edith Hermida no seguirá con Beto Casella, sino que priorizará que El Nueve está en blanco y quedará a cargo de la conducción del programa. “Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo”, dijo.
“Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imagine que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…”, sumó Hermida.
Asimismo, sobre el cierre de ciclo de Casella, confesó: “Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro”.
Por último, sobre los motivos por los qué no se fue con Casella, aclaró: “Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”.
