Nuevos agrimensores matriculados en la Región

En la Casa del Agrimensor realizaron la bienvenida a los nuevos matriculados del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, distrito 5, que encabeza La Plata.
Desde la entidad profesional se informó que fueron recibidos los siguientes agrimensores: María Victoria Anderzon Melo; María Emilia Arrosio: Luis Alejandro Artola; Alfonso Bardelli; Gonzalo Javier Jesús Bas; Camila Bergara; Priscila Erica Bizet; Lucas Carretto; Luciano Clerico; Luisina Disavia; Hector Julian Espinola.
También integran la lista de nuevos matriculados: Axel Ferreyros Galiano; Tomás Gabriel Flores; Franco Fuggini; Nuria Grizutti Pérez Capurro; Santiago Higueras; Valentin Iraldi; Lucio Federico Jaime; Carolina Kumrich; Camilo Lingua; Carolina Luques; Sebastián Machado Nagore; Nicolás Mazzei; Martín Rodríguez; Sergio Alejandro Rosales; Camila Tobares; Iván Tolosa; Tomás Facundo Tomatis; Genaro Trabucco; Joaquín Vicente Valdovinos; Tobías Eneas Villalba.
Estuvieron autoridades del Colegio de Distrito 5.
Los nuevos agrimensores participaron del acto especial que se realizó para darles la bienvenida, momento en el que hubo palabras alusivas para sumarse a la vida profesional dentro de la institución.
El distrito 5 lo encabeza La Plata y está integrado por Berisso, Brandsen, Chascomús, Ensenada, General Belgrano, General Paz, Lezama, Magdalena y Punta Indio.
