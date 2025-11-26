Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Lo que debía ser el inicio de una aventura de egresados, se convirtió en caos. Los padres, indignados, lo golpearon. Está detenido
Un chofer identificado como Claudio Aranda, de 29 años, conducía bajo los efectos de drogas el micro que trasladaba a estudiantes de distintos colegios hacia Cariló, en la Costa Atlántica. El ómnibus de la empresa Plusmar había partido desde Exaltación de la Cruz y durante el trayecto un grupo de padres exigió que se le realizara un test de narcóticos en la localidad de Munro.
Según el parte policial citado, el pedido surgió desde el colegio Almafuerte, ubicado en las calles Hernández y Fleming, la segunda institución desde la cual viajaban alumnos. Una madre afirmó que sospechaban irregularidades: “Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora”, señaló.
Desde la Comisaría 3ª de Vicente López informaron que los padres “notaron conductas inapropiadas por parte del chofer” y solicitaron que se le realizara un test de alcoholemia, al que Aranda se negó. Finalmente, fue sometido a un examen para detectar consumo de estupefacientes -cocaína y marihuana-, que arrojó resultado positivo. Ante la bronca de las familias, los efectivos debieron intervenir para resguardar la integridad física del conductor, ya que algunos reaccionaron con violencia y lo terminaron golpeando.
Aunque la empresa envió un reemplazo, el nuevo chofer no contaba con las horas de descanso reglamentarias, por lo que debió enviarse un tercer conductor para continuar el viaje.
“Salíamos a las 5 de la mañana de Exaltación de la Cruz y nos vinieron a buscar a las 6:30. De ahí nos íbamos a Escobar a buscar otra escuela y después a Munro a buscar a otros chicos. Y ahí en Munro le hicieron el control de CNRT y le dio cocaína y marihuana positiva”, contó la mamá de uno de los alumnos. “Eso fue una certeza de que algo raro había”, expresó Maximiliano, uno de los padres.
Cabe mencionar que finalmente los estudiantes pudieron retomar su viaje con otro chofer que finalmente superó el test.
