Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes en una facultad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se trata de Artes, que funciona en el edificio de la zona de la Plaza Rocha, donde hoy hubo suspensión de actividades luego de que se recibiera una "amenaza de masacre con armas de fuego", según le confirmaron fuentes a este diario.
"La facultad se encuentra cerrada luego de graves amenazas", informó hoy en sus redes sociales la agrupación Cronopios, e indica que la sede "permanecerá cerrada durante toda la jornada". Mientras que la cuenta oficial de la casa de altas estudios confirmó mas tarde que este "viernes 28/11 suspensión de actividades por graves amenazas recibidas".
Una alumna que se comunicó con este diario contó que "nos dijeron que la amenaza fue por mail y que para tomar medidas de que no pase nada cerraron la facultad. Es re grave lo que pasó aunque quizás sea alguien que hizo una broma. Estoy en crisis porque tenemos que rendir".
EL DIA intentó comunicarse con la UNLP para conocer más detalles de lo sucedido pero no recibió respuesta.
