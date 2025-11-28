VIDEO. Hasta Fernando Zaniratto se sumó a los festejos: Gimnasia, a la final de Reserva

La Reserva de Gimnasia desató una fiesta en Estancia Chica después de golear 4-0 a Argentinos Juniors y sellar su pasaje a la final del torneo. El equipo albiazul mostró una actuación sólida y contundente, que rápidamente se trasladó a los festejos en el vestuario. Goles: hat trick de Jorge de Asís y Juan Cruz Cortazzo.

Entre los presentes estuvo Fernando Zaniratto, actual técnico de la Primera, que no quiso perderse la celebración. El entrenador mantiene un lazo especial con este grupo: era él quien dirigía la Reserva antes de asumir interinamente en Primera, paso que abrió la llegada de Martín Kuzemka tras la salida de Alejandro Orfila. Su presencia fue un guiño y un respaldo para un plantel que viene creciendo desde hace meses.

𝙉𝙤𝙨 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙨𝙤 𝙢𝙖𝙨, 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙨… pic.twitter.com/s6Va98iWLO — Juveniles CGE ⚽ (@CgeJuveniles) November 27, 2025

Ahora, el Lobo se prepara para el último desafío: la final ante Boca, que se disputará en la cancha de Banfield. Con confianza, envión anímico y un plantel que atraviesa su mejor momento, la Reserva tripera irá por el título con el mismo sello que la trajo hasta acá.

Miércoles 3 de diciembre, la final en Banfield.