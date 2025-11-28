Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Enfrentará a Boca

VIDEO. Hasta Fernando Zaniratto se sumó a los festejos: Gimnasia, a la final de Reserva

VIDEO. Hasta Fernando Zaniratto se sumó a los festejos: Gimnasia, a la final de Reserva
28 de Noviembre de 2025 | 09:10

La Reserva de Gimnasia desató una fiesta en Estancia Chica después de golear 4-0 a Argentinos Juniors y sellar su pasaje a la final del torneo. El equipo albiazul mostró una actuación sólida y contundente, que rápidamente se trasladó a los festejos en el vestuario. Goles: hat trick de Jorge de Asís y Juan Cruz Cortazzo.

Entre los presentes estuvo Fernando Zaniratto, actual técnico de la Primera, que no quiso perderse la celebración. El entrenador mantiene un lazo especial con este grupo: era él quien dirigía la Reserva antes de asumir interinamente en Primera, paso que abrió la llegada de Martín Kuzemka tras la salida de Alejandro Orfila. Su presencia fue un guiño y un respaldo para un plantel que viene creciendo desde hace meses.

Ahora, el Lobo se prepara para el último desafío: la final ante Boca, que se disputará en la cancha de Banfield. Con confianza, envión anímico y un plantel que atraviesa su mejor momento, la Reserva tripera irá por el título con el mismo sello que la trajo hasta acá.

Miércoles 3 de diciembre, la final en Banfield.

