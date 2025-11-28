Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 

Ahora, el presidente de APTRA, Luis Ventura, enfrentó las críticas que recibió la reciente premiación de los Martín Fierro Latino y se refirió al conflicto que mantiene desde hace años con Jorge Rial.

Allí, el mencionado periodista pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable, conducido por Pía Shaw y Barbie Simons.

“Traje una estatuilla por si hay un empate”, bromeó Ventura, sosteniendo que tras la reciente polémica "no quiere que nadie se vaya disgustado”.

“Esto es para el bolu... que habló de más, que vengan a hablar ahora a ver que opinan”, lanzó desde el evento que del exclusivo GoldenCenter, al tiempo que agregó: "Lo tomo como de mucha gente que se quiere subir al tren. El contenido que les falta para producir su programa lo tratan de generar con el Martín Fierro, que les vende siempre", dijo Ventura.

Asimismo, se mostró a favor de la postulación de Pilar Smith, otra de las grandes criticas de la premiación, en la presidencia de APTRA: “Me parece algo fabuloso que se presente en las urnas, porque es la forma de validar lo que dice”.

Finalmente, habló sobre un posible reencuentro con Jorge Rial, con quien lleva una enemistad desde hace años: “Sería buen momento que él de vuelta la página”, sostuvo.