¿Una "respuesta silenciosa" contra la AFA? Milei, Estudiantes y la cancelación del viaje para el sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía previsto a Washington, Estados Unidos, para presenciar el sorteo del Mundial 2026, programado para el próximo 5 de diciembre. La sorpresiva suspensión es una “respuesta silenciosa”, dijeron desde el Gobierno nacional ante los crecientes escándalos que envuelven a la AFA y su presidente, Claudio Tapia.

La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje escrito y escueto: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol. Fin”.

La cancelación es significativa, ya que se esperaba que el acto sirviera de escenario para un encuentro de alto impacto con el presidente estadounidense Donald Trump, además de una potencial foto con Lionel Messi.

La suspensión ocurre en medio de las tensiones generadas por el "PDFgate", el presunto documento adulterado para sancionar a Estudiantes, y la denuncia de la DGI contra la financiera Sur Finanzas, ligada a Tapia, por una maniobra de lavado de dinero. La decisión presidencial reorienta la agenda de diciembre, priorizando el tratamiento del Presupuesto 2026.