María Belén Ludueña y Jorge Macri confirmaron que esperan su primer hijo juntos: "Todo este amor es para vos"

La periodista y conductora María Belén Ludueña confirmó este lunes una de las noticias más felices de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación llegó horas después de que Ángel de Brito reveló en LAM que la pareja se encontraba transitando las primeras semanas de gestación: “Belu me lo contó cuando aún no tenía un mes, pero decidieron esperar el momento justo para anunciarlo”, había señalado el periodista.

Minutos después de que la noticia se viralizara, Ludueña compartió una foto junto a su marido en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecen sonrientes y abrazados por la nueva llegada.

“Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, escribió la conductora, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de cariño y felicitaciones de amigos, colegas y seguidores, entre ellos Virginia Gallardo y Pampita Mónaco, quienes celebraron la dulce noticia con mensajes llenos de emoción.

Finalmente, recordemos que María Belén y Jorge Macri se casaron en noviembre de 2022 y desde entonces consolidaron una relación sólida y reservada, aunque están a la dulce espera del bebé que llegará en 2026, del cual todavía no se reveló el género.