Talleres y Vélez lloran la muerte de Willington

La muerte de Daniel Willington a los 83 años en el Hospital Cardiológico de Córdoba generó una profunda conmoción en el ámbito del fútbol argentino y luto en Vélez Sarsfield y en Talleres de Córdoba, donde se convirtió en emblema.

Había nacido el 1 de septiembre de 1942 en Santa Fe pero Willington mantuvo un vínculo histórico con la provincia de Córdoba, donde forjó gran parte de su carrera y se consolidó como uno de los grandes ídolos locales. Elegante, con panorama, autor de golazos, fue un futbolista de jerarquía que para los hinchas de la T fue siempre “El Daniel”.

Debutó en Talleres en 1958 con apenas 16 años. Tras dos temporadas pasó a Vélez, donde fue una figura central del club, pieza clave en la obtención del primer título de la historia del Fortín: el Torneo Nacional de 1968. Desde ese campeonato, también mantuvo una idolatría eterna en Liniers.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia”, escribió Vélez en sus redes sociales.

Después de su salida de Vélez en 1971, Willington jugó Deportivo Veracruz de México, Huracán e Instituto. En 1973, regresó a la T para dejar en la memoria un gol de tiro libre desde 40 metros en un clásico ante Belgrano.

“Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”, fueron las emotivas palabras de Talleres para despedir a su ídolo.

Se retiró en 1978 con la casaca de Vélez. Como DT Willington condujo al Fortín entre 1988 y 1989, mientras que en Talleres, tuvo cuatro ciclos: 1983, 1990, 1994 y 2005.

Si bien tuvo poca presencia en la Selección (con la que ganó la Copa de las Naciones en 1964, tras un amistoso con el legendario Santos, Pelé sorprendió al declarar: “El Daniel es el mejor jugador del mundo”. Ayer, el fútbol argentino despidió a unos de sus grandes cracks.