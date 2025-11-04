Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |FALLECIÓ A LOS 83 AÑOS

Talleres y Vélez lloran la muerte de Willington

Talleres y Vélez lloran la muerte de Willington

Daniel Willington

4 de Noviembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

La muerte de Daniel Willington a los 83 años en el Hospital Cardiológico de Córdoba generó una profunda conmoción en el ámbito del fútbol argentino y luto en Vélez Sarsfield y en Talleres de Córdoba, donde se convirtió en emblema.

Había nacido el 1 de septiembre de 1942 en Santa Fe pero Willington mantuvo un vínculo histórico con la provincia de Córdoba, donde forjó gran parte de su carrera y se consolidó como uno de los grandes ídolos locales. Elegante, con panorama, autor de golazos, fue un futbolista de jerarquía que para los hinchas de la T fue siempre “El Daniel”.

Debutó en Talleres en 1958 con apenas 16 años. Tras dos temporadas pasó a Vélez, donde fue una figura central del club, pieza clave en la obtención del primer título de la historia del Fortín: el Torneo Nacional de 1968. Desde ese campeonato, también mantuvo una idolatría eterna en Liniers.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia”, escribió Vélez en sus redes sociales.

Después de su salida de Vélez en 1971, Willington jugó Deportivo Veracruz de México, Huracán e Instituto. En 1973, regresó a la T para dejar en la memoria un gol de tiro libre desde 40 metros en un clásico ante Belgrano.

“Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”, fueron las emotivas palabras de Talleres para despedir a su ídolo.

LE PUEDE INTERESAR

La Academia no pasó de la igualdad ante el Ferroviario

LE PUEDE INTERESAR

Belgrano y Tigre quedaron en deuda

Se retiró en 1978 con la casaca de Vélez. Como DT Willington condujo al Fortín entre 1988 y 1989, mientras que en Talleres, tuvo cuatro ciclos: 1983, 1990, 1994 y 2005.

Si bien tuvo poca presencia en la Selección (con la que ganó la Copa de las Naciones en 1964, tras un amistoso con el legendario Santos, Pelé sorprendió al declarar: “El Daniel es el mejor jugador del mundo”. Ayer, el fútbol argentino despidió a unos de sus grandes cracks.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Últimas noticias de Deportes

“Más que una revancha fue un gran desafío”

El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?
Política y Economía
Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas
El equilibrio presidencial con su nuevo equipo para evitar más internas
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla