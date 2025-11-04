Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula

"Podría estar muerta": la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
4 de Noviembre de 2025 | 20:11

Escuchar esta nota

Laura, la mamá de la adolescente de 14 años que fue atacada con una cadena por la madre de otra compañera en la Escuela número 16 de Junín, sostuvo que su hija “podría estar muerta” y pidió el cambio de carátula en la causa a “Intento de homicidio”.

La mamá de María Laura le pidió a la justicia que la agresora (de apellido López) “vaya presa” y solicitó que “se haga el cambio de carátula a intento de homicidio” porque, según relató, la mujer fue “a buscar” a su hija “dos veces”.

En línea, consideró que por la gravedad de los hechos, la víctima “podría estar muerta”. Es que el 27 de octubre pasado, la agresora atacó a cadenazos a la menor porque había tenido un conflicto previo y debió ser atendida por personal de salud, luego de que la perpetradora ingresó al aula y ejerció fuertes golpes sobre la joven.

“¿Qué problema tenés con mi hija?”, gritaba la atacante mientras golpeaba a la adolescente frente a todos los alumnos. En otro momento del video se escucha la amenaza: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

No obstante, Laura compartió a este medio, capturas de pantalla en donde la directora del establecimiento educativo le informó: “Cuando se pelearon, lo hablamos y mucho, con las dos nenas. Se pidieron disculpas. Se resolvió. A ver. Ellas se pelearon y charlamos. Nunca supe de la existencia del vídeo. En la escuela pasan muchas cosas y se trabaja. Pregúntale cuántas veces hablamos. Yo te entiendo y me da mucha bronca lo que pasó”.

Tras los hechos, el 31 de octubre pasado, la familia de la víctima solicitó una medida cautelar que requiere la prohibición de acercamiento y contacto, además del cese de molestias de R.J.López. El pedido, según el escrito oficial al que pudo acceder este medio, fue solicitado por la fiscal de la UFI departamental de Junín, Fernanda Sánchez, en favor de la víctima y su grupo familiar.

Asimismo, la madre de la víctima reveló conversaciones con vecinos de la zona aledaña en donde vive la atacante, estos diálogos muestran que estarían “encerrados” y señalan que “siempre que hacen cagadas, roban o algo, no salen”.

En el intercambio de mensajes de Laura con quienes habitan la zona, le indicaron que vivirían junto a los suegros de la mujer y habrían optado por interponer una tarima frente al domicilio, además se mencionó el supuesto consumo de estupefacientes. Los vecinos que brindaron estas respuestas pidieron no ser mencionados por supuesto temor.

 

