¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur

4 de Noviembre de 2025 | 20:37

Escuchar esta nota

 

En un gesto que sorprendió al peronismo bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho a Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz, dos dirigentes con los que había mantenido distancias durante los últimos años.

Según se conoció en las últimas horas, el encuentro marcó el fin de una antigua tensión interna dentro del universo kirchnerista. Albistur —exsecretario de Medios durante el gobierno de Néstor Kirchner— y Tolosa Paz, actual diputada nacional y figura cercana al gobernador Axel Kicillof, habían transitado caminos políticos separados del núcleo duro cristinista.

La reunión fue interpretada como una señal de unidad en momentos en que el peronismo intenta reordenarse tras las elecciones nacionales y en medio del debate sobre el futuro del espacio. En el entorno de la expresidenta, destacaron el “gesto político” y la “vocación de diálogo” como parte de una nueva etapa de reconstrucción.

Tolosa Paz, que en los últimos años había tenido diferencias públicas con el kirchnerismo, forma parte del armado bonaerense que impulsa Kicillof. Su reencuentro con Cristina puede tener impacto en la dinámica interna del oficialismo provincial y en la estrategia hacia adelante.

El mensaje que deja esta foto política, según analistas, es claro: Cristina busca cerrar heridas dentro de su propio espacio y fortalecer los puentes con sectores del peronismo que se habían distanciado.
 

