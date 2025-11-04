Nueva York: el candidato favorito ¿un “comunista”?

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Los neoyorquinos eligen un nuevo alcalde hoy tras una campaña que atrae la atención desde mucho más allá de la ciudad más grande de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump que tacha de “comunista” al favorito Zohran Mamdani.
Candidato del partido Demócrata, Mamdani, un musulmán estadounidense naturalizado que representa a Queens en la legislatura estatal, lidera por encima del exgobernador Andrew Cuomo, acusado de agresión sexual y quien se postula como independiente tras perder las primarias de su partido.
En tercer lugar en las encuestas está el candidato del partido Republicano Curtis Sliwa, de 71 años, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, prolífico locutor y amante de los gatos.
La más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac realizada del 23 al 27 de octubre otorga a Mamdani el 43% de la preferencia, seguido por Cuomo con 33% y Sliwa con el 14%.
La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y como cada candidato podrá manejar a Trump, quien ha amenazado con retener fondos federales de la ciudad.
“Mamdani es una figura política inusual y realmente captura el espíritu del momento. Este es el momento en que una voz fuerte contra Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos va a recibir atención”, dijo a la AFP Lincoln Mitchell, profesor de política en la universidad de Columbia.
Mamdani, de solo 34 años, ha criticado a sus rivales por su retórica islamófobica y difamaciones, y ha señalado tanto a republicanos como a demócratas por el “sentimiento anti-musulmán que se ha vuelto tan endémico” en la ciudad.
Los datos de la Junta Electoral de Nueva York muestran que 275.006 demócratas registrados han emitido ya sus votos, al igual que 46.115 republicanos y 42.383 votantes no afiliados a ningún partido en los primeros cinco días de votación anticipada, que finaliza el 2 de noviembre.
