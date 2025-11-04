Cede una torre en Roma: un atrapado y otro herido

Bomberos trabajan para rescatar a un obrero en la Torre de Conti / AP

Los bomberos de Roma intentan rescatar a un trabajador que permanece atrapado bajo los escombros de la Torre dei Conti, una estructura medieval que colapsó parcialmente ayer durante una restauración valuada en 6,9 millones de euros. Otro operario resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Las tareas de rescate se desarrollaron en condiciones inestables, ya que la torre seguía cediendo mientras los equipos intentaban acercarse al trabajador atrapado. Según las autoridades, el hombre sigue con vida y los bomberos lograron brindarle cierta protección durante un intento anterior de rescate.

El portavoz de los bomberos, Luca Cari, informó que tres trabajadores fueron rescatados ilesos y que un cuarto, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico. La televisión estatal RAI indicó que el herido estaba consciente y había sufrido una fractura de nariz. Ningún rescatista resultó herido.

Cerca del anochecer, los bomberos utilizaron una grúa para introducir tubos de succión a través de una ventana del segundo piso con el fin de retirar escombros. También se emplearon escaleras aéreas y un dron para evaluar la estructura, que continúa en riesgo de nuevos derrumbes.

El prefecto de Roma, Lamberto Giannini, declaró que existen “señales de vida” del trabajador atrapado y que se trata de “una operación muy larga”, en la que se busca salvar al hombre al tiempo que se proteja a los rescatistas.

Durante el primer intento de rescate, turistas presenciaron cómo parte de la torre volvió a ceder, levantando una nube de polvo y obligando a los bomberos a retirarse. Según las autoridades, el primer colapso afectó el contrafuerte central del lado sur y causó el derrumbe parcial de una base inclinada. La segunda caída dañó parte de la escalera y el techo.

La Torre dei Conti, construida en el siglo XIII por el papa Inocencio III, ha permanecido cerrada desde 2007.