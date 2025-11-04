Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo |COLAPSO PARCIAL DE UNA ESTRUCTURA MEDIEVAL

Cede una torre en Roma: un atrapado y otro herido

Cede una torre en Roma: un atrapado y otro herido

Bomberos trabajan para rescatar a un obrero en la Torre de Conti / AP

4 de Noviembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Los bomberos de Roma intentan rescatar a un trabajador que permanece atrapado bajo los escombros de la Torre dei Conti, una estructura medieval que colapsó parcialmente ayer durante una restauración valuada en 6,9 millones de euros. Otro operario resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Las tareas de rescate se desarrollaron en condiciones inestables, ya que la torre seguía cediendo mientras los equipos intentaban acercarse al trabajador atrapado. Según las autoridades, el hombre sigue con vida y los bomberos lograron brindarle cierta protección durante un intento anterior de rescate.

El portavoz de los bomberos, Luca Cari, informó que tres trabajadores fueron rescatados ilesos y que un cuarto, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico. La televisión estatal RAI indicó que el herido estaba consciente y había sufrido una fractura de nariz. Ningún rescatista resultó herido.

Cerca del anochecer, los bomberos utilizaron una grúa para introducir tubos de succión a través de una ventana del segundo piso con el fin de retirar escombros. También se emplearon escaleras aéreas y un dron para evaluar la estructura, que continúa en riesgo de nuevos derrumbes.

El prefecto de Roma, Lamberto Giannini, declaró que existen “señales de vida” del trabajador atrapado y que se trata de “una operación muy larga”, en la que se busca salvar al hombre al tiempo que se proteja a los rescatistas.

Durante el primer intento de rescate, turistas presenciaron cómo parte de la torre volvió a ceder, levantando una nube de polvo y obligando a los bomberos a retirarse. Según las autoridades, el primer colapso afectó el contrafuerte central del lado sur y causó el derrumbe parcial de una base inclinada. La segunda caída dañó parte de la escalera y el techo.

LE PUEDE INTERESAR

Nueva York: el candidato favorito ¿un “comunista”?

LE PUEDE INTERESAR

El príncipe Guillermo visita Brasil en plena escalada violenta narco

La Torre dei Conti, construida en el siglo XIII por el papa Inocencio III, ha permanecido cerrada desde 2007.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Últimas noticias de El Mundo

Pruebas nucleares: Trump acusa a Rusia y China

Juicio al fiscal general de España por filtración de información confidencial

Nueva York: el candidato favorito ¿un “comunista”?

El príncipe Guillermo visita Brasil en plena escalada violenta narco
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Información General
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla