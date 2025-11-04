Pruebas nucleares: Trump acusa a Rusia y China

El dedo acusador de Trump en una charla con periodistas / AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo.

Preguntado directamente en una entrevista con el programa “60 Minutes” de la cadena CBS si planeaba que Estados Unidos detonara un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas, Trump dijo: “Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí“.

Hay “ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello”, señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares.

DESARROLLO PACÍFICO

Pero la portavoz diplomática china, Mao Ning, desmintió ayer la afirmación de Trump.

“China siempre ha adherido a la senda de un desarrollo pacífico, sigue la política de no ser la primera en usar armas nucleares, defiende una estrategia nuclear de autodefensa y respeta su compromiso de suspender los ensayos nucleares“, declaró Ning en una rueda de prensa habitual.

Trump insistió en que “no se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo”.

“No quiero ser el único país que no realiza pruebas”, dijo, añadiendo a Corea del Norte y Pakistán a la lista de naciones que presuntamente prueban sus arsenales.

El republicano de 79 años anunció la reanudación de pruebas el jueves en redes sociales, minutos antes de entrar a una cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Previamente, Rusia anunció que había probado un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino con propulsión y capacidad nuclear.

EL ANTECEDENTE NORCOREA

Ningún país aparte de Corea del Norte ha realizado una detonación nuclear en décadas. Rusia y China no han realizado tales pruebas desde 1990 y 1996, respectivamente.

El secretario de Energía de Trump, Chris Wright, minimizó el domingo que Estados Unidos estuviera planeando detonar una explosión nuclear.

“Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora son pruebas de sistemas. Estas no son explosiones nucleares“, declaró Wright en una entrevista con Fox News.

“Estas son lo que llamamos ‘explosiones no críticas', así que estás probando todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarte de que entreguen la geometría apropiada y preparen la explosión nuclear“, dijo.

Estados Unidos firmó en 1996 un tratado de prohibición total de ensayos nucleares con fines militares o civiles.

UNA “NUEVA ERA”

Mientras, el presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó que había comenzado “una nueva era de armas nucleares“, después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que tenía previsto realizar nuevas pruebas atómicas.

Stubb declaró que la “lógica de disuasión” y la “estabilidad estratégica entre las superpotencias” están experimentando una transformación.

“Hemos entrado en una nueva era de armas nucleares, en la que, lamentablemente, la importancia de estas armas ha ido en aumento”, señaló Stubb en un discurso pronunciado en Helsinki.

Lo cierto es que la decisión del republicano causó un terremoto mundial. Irán, rival acérrimo de Estados Unidos, dijo que esta medida “irresponsable” supone “una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

Irán, cuyo controvertido programa nuclear fue bombardeado por las fuerzas estadounidenses por orden de Trump a principios de este año, calificó la directiva de “regresiva e irresponsable”.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se refirió a Trump como “un matón armado con armas nucleares“ que “ha demonizado el pacífico programa nuclear iraní“.

“BASTANTE RESPONSABLE”

El grupo japonés Nihon Hidankyo -formado por sobrevivientes de las bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki- consideró que la medida “contradice directamente los esfuerzos de naciones en todo el mundo que buscan un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable”.

En medio de la preocupación internacional y de algunos miembros del Congreso estadounidense, el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono estaba actuando “con rapidez” para cumplir las órdenes de Trump y que hacer los ensayos era “responsable”.

Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a “cumplir rigurosamente” los acuerdos que prohíben los ensayos nucleares.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró a través de un portavoz que “las pruebas nucleares jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia”.