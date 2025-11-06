Jueves fresco pero con sol en La Plata: lluvias otra vez a la vista

El tiempo en La Plata y alrededores se presentaba este jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 18, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el viernes, en cambio, se aguadan desmejoras, con probabilidad de lloviznas entre la madrugada y el mediodía, en tanto que existen chances de lluvia desde la tarde hasta la noche. La temperatura, en tanto, se ubicará entre 13 y 18 grados.

Y para el sábado se espera cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 19.