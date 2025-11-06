Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía |Por la aplicación de mejoras salariales en el poder judicial desenganchadas de los haberes de los pasivos

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
6 de Noviembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

El Foro de Jueces y Funcionarios Judiciales de la Provincia hicieron público ayer un reclamo de los jubilados judiciales contra la acordada de la Suprema Corte, que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.

A través de un comunicado difundido ayer los exjueces consideraron que vienen siendo la “variable de ajuste” del máximo tribunal para “nivelar las retribuciones de los jueces en actividad con otras jurisdicciones”, en comparación con el rezago que sufren respecto del contexto nacional.

Puntualmente, advierten que a través del acuerdo 4191, de junio de este año, se implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense, pero que no se aplica a los jubilados de ese sector.

El reclamo implica que, históricamente, los salarios de los funcionarios judiciales en actividad se encontraban “enganchados” en proporción con los haberes de los pasivos, en el marco de un sistema que regula la Corte, que tiene presupuesto propio. Sin embargo, el acuerdo señalado permitió aplicar mejoras salariales a determinadas categorías de funcionarios del Poder Judicial, aisladamente de las jubilaciones.

Y se advierte que esta medida obedece, entre otras cuestiones, a contener a los profesionales en el ámbito de la Justicia bonaerense, en atención que en la federal los sueldos son sustancialmente superiores.

En el documento, los exmagistrados sostienen que los incrementos salariales dispuestos por las acordadas 4.093 y 4.191 de la Corte “configuran adicionales remunerativos y, como tales, deben ser trasladados a los haberes pasivos por aplicación del régimen de movilidad jubilatoria”, según dispone la Constitución Nacional en sua rtículo 14. Y añade que “la falta de razonabilidad de estos suplementos retributivos, con relación al tiempo de los cursos de capacitación que se deben acreditar (18 horas anuales), no hace más que revelar la verdadera naturaleza de estos dispositivos, es decir, se trata de velados aumentos de las remuneraciones del personal en actividad, en desmedro del aludido derecho a la movilidad jubilatoria”.

LE PUEDE INTERESAR

Sigue en picada el riesgo país y bajan los dólares

LE PUEDE INTERESAR

No pagarán Inmobiliario 19 distritos inundados

Si bien los términos del reclamo del Foro de Jueces y Funcionarios Judiciales es enfático, también se remarca la “apertura al diálogo” del sector, para hallar un camino hacia la solución del conflicto. El comunicado fue firmado por 522 exmagistrados de la Provincia de todos los fueros, instancias y departamentos judiciales, exfuncionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, exsecretarios y demás exfuncionarios del Poder Judicial Bonaerense.

El conflicto se origina en el artículo 107 del Presupuesto provincial de 2022, donde se delegó a la Suprema Corte la facultad de establecer categorías, subcategorías y niveles en la escala jerárquica, por fuera de la escala convencional, que mantiene una propocionalidad de los incrementos de haberes entre los activos y los pasivos.

En diciembre de ese año, a través de un acuerdo, el máximo tribunal instrumentó esas nuevas subcategorías y condicionó los aumentos salariales a la realización de cursos de capacitación. Sin embargo, estos beneficios no repercutieron en los haberes de los magistrados jubilados.

Ayer, en el documento emitido por el Foro de Jueces y Funcionarios Judiciales bonaerenses se indicó, además, que la acordada 4.093 fue “el resultado de un alambicado proceso de negociación no sólo con funcionarios del ministerio de Economía, sino también con diferentes sectores internos que al ser consultados por la Suprema Corte y al consentir el sesgo y la selectividad de esa normativa, demostraron no estar a la altura de sus cometidos, abriendo un intersticio ilegal entre los salarios de los judiciales en actividad y los haberes de los pasivos”, concluye.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Los bancos sin atención presencial en la Región

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

El Pincha se prepara para otro duelo crucial
Últimas noticias de Política y Economía

Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias

Milei viajó a Estados Unidos y a Bolivia

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

La CGT con un nuevo triunvirato para equilibrar la interna
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla