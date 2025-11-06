Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hace varios meses desde distintos distritos de la Provincia se alertó sobre las inundaciones que sufría el 80 por ciento de los numerosos campos existentes, como lo señaló primeramente el distrito de Bolívar, para reiterarse luego esas advertencias desde lugares como Daireaux, Pila, Urdampilleta y otros partidos y localidades del centro de la Provincia, relacionados a la cuenca del Salado.
Más tarde se sumaron con idénticas advertencias y reclamos distritos del Norte, Oeste y Sur bonaerenses, preocupados por la suerte de las cosechas y de los ganados ante el avance de las aguas.
Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se indicó que son 4,3 los millones de hectáreas afectadas por el exceso hídrico, de las cuales 90.000 están completamente inundadas, una superficie superior a toda la provincia de Tucumán.
Las últimas lluvias no hicieron más que agravar un problema estructural que padece un amplio sector del interior bonaerense, desde donde reclaman obras hidráulicas, llegándose a una situación crítica en un área amplia que va desde Bragado hasta Guaminí, con campos cubiertos por una interminable espejo de agua, caminos convertidos en canales de barro y animales buscando los últimos brotes secos para sobrevivir.
Tal como se informó ayer en este diario, las lluvias, vientos fuertes y caída de granizo impactaron también sobre muchas localidades y anegaron a muchas localidades y campos. Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos. “Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, informó la Sociedad Rural de Bolívar. El estado de la red de caminos de tierra es deplorable.
Un gran volumen de agua corre cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran ya en situación crítica. Desde la ruta 2 puede verse la gran crecida que sufren las lagunas y los ríos Salado y Samborombón. Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.
LE PUEDE INTERESAR
Una vez más, vinieron sorpresas
LE PUEDE INTERESAR
Pánico en EE UU por el costo de la salud
Tal como se reclama desde hace décadas, la Provincia necesita impulsar una política hídrica integral y capaz de neutralizar fenómenos climáticos, que son obviamente inmodificables para el hombre, pero que pueden preverse y manejarse mediante obras que mejoren el retiro o el eventual depósito en grandes reservorios de las aguas, para usarlas cuando lleguen los períodos de sequía.
En este acuciante tema no se puede seguir actuando siempre solo por reacción y cuando las inundaciones o sequías se vuelven críticas, mediante operativos que resultan esporádicos, desplegándose estrategias de corto plazo o, a lo sumo, aptas para paliar mínimamente algunas emergencias.
Claro que todo ello se encuentra muy alejado, por cierto, de la política que la Provincia necesita desde muy antiguo para evitar estas calamidades que, entre otras consecuencias, afecta a uno de los resortes más efectivos para la economía de nuestro país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí