Una empresa podría adquirir Acerías Berisso

La posibilidad de que un grupo de empresarios lleve adelante la compra de Acerías Berisso, la firma de 128 entre 61 y 62, Villa Argüello, dio un respiro en la protesta que sostienen los trabajadores de la firma desde hace dos semanas.
La novedad trascendió a poco de que los empleados de la empresa, cuya producción está parada e incluso existen denuncias por “vaciamiento” de maquinaria, organizaran una marcha al Ministerio de Trabajo (7 entre 39 y 40).
Ante las versiones, la medida de fuerza prevista quedó finalmente suspendida. Para algunos obreros, en principio se trataría de una buena noticia debido a que, ante el cambio de dueños, la industria podría retomar la actividad, algo primordial para la preservación de la fuente de trabajo de medio centenar de empleados.
Los trabajadores exigen volver a sus puestos de trabajo, el pago de sueldos adeudados y el cumplimiento de la conciliación obligatoria que dictaminó el Ministerio de Trabajo.
