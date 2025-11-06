Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Policiales |La sentencia se conocerá el próximo 11 de diciembre

Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet

Con durísimos alegatos y pedidos de penas récord, el TOC Nº 1 de La Plata deberá determinar si Ponce es o no culpable

Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet

Gerardo Ponce, el profesor de básquet acusado de abuso / web

6 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

En uno de los juicios más conmocionantes de los últimos años en La Plata, la Justicia se encamina hacia la definición del caso contra Gerardo Tomás Ponce, el ex profesor de básquet del Club Juventud acusado de abusar sexualmente de sus alumnos menores de edad. Tras una jornada de alegatos cargada de dolor, indignación y demandas de justicia, las querellas y la fiscalía pidieron penas que van desde los 20 hasta los 50 años de prisión. La sentencia se conocerá el 11 de diciembre.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Hernán Decastelli, Emir Alfredo Caputo Tártara y la jueza Cecilia Sanucci. Ponce enfrenta cargos por múltiples hechos de “abuso sexual agravado”, cometidos presuntamente durante su desempeño como entrenador de categorías infantiles. Según la acusación, el imputado “se valió de su rol de educador y del vínculo de confianza con las familias para concretar los ataques”, configurando un patrón sostenido de manipulación y violencia.

Tal como informó este diario, el pasado viernes 31 de octubre concluyó la etapa de prueba con más de una decena de testimonios y pericias que, para la fiscalía, conforman “un cuadro de convicción sólido”. Durante el debate se incorporó además la declaración de una cuarta potencial víctima, que aportó un relato coincidente con los hechos ya ventilados.

A ello se sumó la exposición de un perito informático, quien demostró que mensajes anónimos con contenido sexual habían sido enviados desde la IP del acusado, incluso antes de la tipificación del delito de grooming. Ponce, en tanto, se negó a declarar y no se sometió a pericias psicológicas ni psiquiátricas.

Los pedidos de condena

En los alegatos finales, el fiscal de juicio Jorge Paolini solicitó 21 años de prisión, al considerar acreditados los abusos cometidos contra las dos víctimas representadas en la acusación pública. Describió al acusado como “un lobo solitario que generaba las condiciones para ejecutar los ataques sexuales”.

Por su parte, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, representantes de una de las víctimas, elevaron el pedido más severo: 50 años de prisión. En su alegato, Molina calificó los hechos como “sistemáticos y planificados” y describió a Ponce como un “depredador” que traicionó su rol de educador. “Los niños -hoy hombres- que pasaron por este juicio son apenas un muestreo del daño que ha causado. El imputado violó la ley y laceró el alma de quienes confiaron en él”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García

LE PUEDE INTERESAR

Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona

Con un discurso cargado de emotividad, reclamó al tribunal una respuesta ejemplificadora: “Esta sentencia debe servir para curar las heridas abiertas, como promesa de que sus voces fueron escuchadas y su dolor reconocido. Que sirva de advertencia para quienes, desde su posición de poder, acechan en las sombras: que sepan que la justicia, tarde o temprano, siempre llega”.

En tanto, el abogado Javier Fernández, representante de la otra víctima, adhirió a los fundamentos de la fiscalía y pidió 20 años de prisión. En su exposición, señaló que el acusado es “un auténtico pedófilo serial” y que la respuesta judicial “debe ser proporcional a la gravedad del daño causado”.

La defensa, a cargo del abogado Gastón Nicocia, pidió la absolución de Ponce. Argumentó que “no se puede condenar lo que no existió” y que “la ley exige certeza más allá de toda duda razonable”. Con los alegatos ya concluidos, la Ciudad aguarda el veredicto, previsto para el 11 de diciembre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027

Los bancos sin atención presencial en la Región

El Pincha se prepara para otro duelo crucial
Últimas noticias de Policiales

Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores

Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell

Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García

Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
La Ciudad
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Una empresa podría adquirir Acerías Berisso
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla