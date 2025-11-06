Actividades: peña, taller y baile

CONTACTOS

Peña Aniversario en City Bell

Mañana, desde las 20.30, el Club Atlético City Bell (Cantilo 13c y Jorge Bell) realiza la peña aniversario. El programa incluye música y danzas tradicionales y sabores caseros. Preventa $3.000. Habrá sorteos. Contacto: 221-200-4644.

Almuerzo de fin de Año

El Centro de la Comunidad Rural Los Hornos (avenida 66 y 174) invita a participar del tradicional almuerzo de fin de año, el domingo 9 de noviembre a las 12.30. El menú es asado al asado, morcilla, matambre casero, ensaladas, alcauciles, postres y bebidas. Habrá show en vivo, baile y sorteos. Valor del bono: $35.000. Hay que llevar vajilla.

Taller de identidad afro

Mañana, a las 18, se desarrollará la charla taller “Lucamba, el tambor como territorio sonoro”, en el Museo Musical Azzarini de la UNLP (45 nº 582 entre 6 y 7). Estará a cargo de Norberto Pablo Cirio, Augusto Pérez Guarnieri.

Odontología en Capital Chica

En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, sigue el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16. Hay que presentarse con DNI. Contacto: 4503528.

Jubilados: baile en Villa Vieyra

El sábado, desde las 12.30, se llevará a cabo un almuerzo con baile en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), una invitación especial para los jubilados de Villa Elvira. Habrá servicio de bufett, rifas y sorteos. La animación estará a cargo de Marcelo Gabriel. Reservas: 221-601-3008 ó 221-668-3570.

viaje a tigre

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para el 15 de noviembre, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211), con visita al Puerto de Frutos, paseo en Catamaran y Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.