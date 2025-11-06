Actividades: peña, taller y baile

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Marcha en defensa de la niñez en la República de los Niños
Mañana, desde las 20.30, el Club Atlético City Bell (Cantilo 13c y Jorge Bell) realiza la peña aniversario. El programa incluye música y danzas tradicionales y sabores caseros. Preventa $3.000. Habrá sorteos. Contacto: 221-200-4644.
El Centro de la Comunidad Rural Los Hornos (avenida 66 y 174) invita a participar del tradicional almuerzo de fin de año, el domingo 9 de noviembre a las 12.30. El menú es asado al asado, morcilla, matambre casero, ensaladas, alcauciles, postres y bebidas. Habrá show en vivo, baile y sorteos. Valor del bono: $35.000. Hay que llevar vajilla.
Mañana, a las 18, se desarrollará la charla taller “Lucamba, el tambor como territorio sonoro”, en el Museo Musical Azzarini de la UNLP (45 nº 582 entre 6 y 7). Estará a cargo de Norberto Pablo Cirio, Augusto Pérez Guarnieri.
En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, sigue el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16. Hay que presentarse con DNI. Contacto: 4503528.
El sábado, desde las 12.30, se llevará a cabo un almuerzo con baile en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), una invitación especial para los jubilados de Villa Elvira. Habrá servicio de bufett, rifas y sorteos. La animación estará a cargo de Marcelo Gabriel. Reservas: 221-601-3008 ó 221-668-3570.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para el 15 de noviembre, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211), con visita al Puerto de Frutos, paseo en Catamaran y Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.
