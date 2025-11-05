Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

La Ciudad

Atención, no habrá bancos este jueves 6 de noviembre

Atención, no habrá bancos este jueves 6 de noviembre
5 de Noviembre de 2025 | 16:55

Escuchar esta nota

Este jueves es el Día del Bancario y por ende las sucursales permanecerán cerradas en todo el país. Sin embargo, como pasa habitualmente no todas las operaciones estarán imposibilitadas de usarse. Los canales digitales, el homebanking y los cajeros automáticos operarán como es habitual para realizar transferencias, pagos y extracciones.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar o postergar trámites presenciales. También se podrán realizar extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias, que operarán con sus horarios habituales.

Qué servicios estarán disponibles

Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.

Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.

Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridos.

LE PUEDE INTERESAR

“Abandono total hace meses” en Gonnet

LE PUEDE INTERESAR

Una zona del centro de La Plata, repleta de basura

Por qué se celebra el Día del Bancario

La fecha recuerda la creación de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sistema financiero. El convenio colectivo de trabajo del sector establece que este día debe regirse con las mismas normas que un feriado nacional, garantizando el derecho al descanso.

Además del día libre, los bancarios reciben un bono especial, que este año fue fijado en $1.708.032,46, según la última actualización salarial del gremio.

Los orígenes de esta conmemoración se remontan a las primeras luchas por los derechos laborales del sector financiero. En 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se realizó la primera huelga de empleados bancarios en el Banco Provincia, antecedente directo de la posterior organización sindical.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Últimas noticias de La Ciudad

Desborde cloacal en una calle del centro de La Plata, a metros de un colegio

Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones

“Abandono total hace meses” en Gonnet

Una zona del centro de La Plata, repleta de basura
Espectáculos
Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
Información General
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Policiales
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Deportes
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla