Este jueves es el Día del Bancario y por ende las sucursales permanecerán cerradas en todo el país. Sin embargo, como pasa habitualmente no todas las operaciones estarán imposibilitadas de usarse. Los canales digitales, el homebanking y los cajeros automáticos operarán como es habitual para realizar transferencias, pagos y extracciones.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar o postergar trámites presenciales. También se podrán realizar extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias, que operarán con sus horarios habituales.

Qué servicios estarán disponibles

Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.

Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.

Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridos.

Por qué se celebra el Día del Bancario

La fecha recuerda la creación de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sistema financiero. El convenio colectivo de trabajo del sector establece que este día debe regirse con las mismas normas que un feriado nacional, garantizando el derecho al descanso.

Además del día libre, los bancarios reciben un bono especial, que este año fue fijado en $1.708.032,46, según la última actualización salarial del gremio.

Los orígenes de esta conmemoración se remontan a las primeras luchas por los derechos laborales del sector financiero. En 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se realizó la primera huelga de empleados bancarios en el Banco Provincia, antecedente directo de la posterior organización sindical.