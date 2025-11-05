Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ARGENTINOS ENFRENTA A INDEPENDIENTE RIVADAVIA DESDE LAS 21:10 EN CÓRDOBA

Copa Argentina: un campeón inédito festejará esta noche

Un nuevo equipo va a alzar este trofeo, se va a convertir en el tercer clasificado a la Libertadores y va a ser merecedor de un lugar en la Supercopa de Campeones. Televisa TyC Sports

Copa Argentina: un campeón inédito festejará esta noche

El Bicho y la Lepra definen la Copa Argentina 2025 / Web

5 de Noviembre de 2025 | 01:39
Edición impresa

Se define la Copa Argentina. Desde las 21:10, Argentinos e Independiente Rivadavia buscan coronarse en el torneo en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Alta Córdoba. El árbitro va a ser Nicolás Ramírez y va a ser televisado por TyC Sports.

La particularidad de esta final es que va a contar con VAR, algo inédito en este certamen que hasta este encuentro, no hizo uso de la tecnología. El encargado va a ser Héctor Paletta.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo. Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

A lo largo de todo el 2025, Argentinos Juniors fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

Para esta noche, donde busca volver a coronarse después de 15 años, el DT va a meter lo mejor que tiene a disposición luego de guardar jugadores el pasado fin de semana ante Barracas Central.

Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella.

En su camino a la final, los dirigidos por Alfredo Berti le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).

Luego de poner suplentes en la derrota ante Aldosivi, Alfredo Berti apuesta al mejor equipo para esta noche. Será similar al que eliminó al Millonario en la semifinal.

Más allá de lo que significa levantar un título, ambos también van por un boleto de manera directa a la Copa Libertadores del próximo año. Y también, van a obtener un cupo en la próxima edición de la Supercopa Argentina.

PRIMERA VEZ

La Copa Argentina va a tener un nuevo campeón, ya que tanto Argentinos como Independiente Rivadavia no levantaron nunca el certamen.

El mejor resultado del Bicho en la Copa Argentina había sido las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021, mientras que el equipo mendocino solo había llegado hasta los 16avos de final.

Además se mantiene una particularidad en esta edición: por cuarta vez seguida, un equipo levantará por primera vez este título. En 2022, lo consiguió Patronato; en 2023, Estudiantes y en 2024, lo hizo Central Córdoba.

LOS CAMPEONES

A continuación, se repasan los campeones desde que el certamen volvió en 2012:

2012: Boca

2013: Arsenal

2014: Huracán

2015: Boca

2016: River

2017: River

2018: Rosario Central

2019: River

2021: Boca

2022: Patronato

2023: Estudiantes

2024: Central Córdoba

 

