Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de líderes donde expuso Messi

El Presidente hizo una escala en Perú de dos horas antes de continuar hacia Estados Unidos
El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar hoy del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebrará en la ciudad de Miami y de la que forman parte su par Donald Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Lionel Messi.
El mandatario llegó a las 2:45hs. hora de Argentina, donde lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en Lima.
El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15:30hs. aterrizó en la capital peruana en una escala que, en principio, no se informó que estuviera prevista. Luego de casi dos horas, el avión presidencial despegó nuevamente hacia Miami.
Milei será orador en el American Business Forum que se lleva a cabo desde ayer y donde ya expusieron Trump y Messi, entre otros.
Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.
Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del Siglo XX, considerado milagroso.
Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Council of the Americas, donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.
La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos.
