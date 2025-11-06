Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |TERMINAN MAÑANA

Avanzan las elecciones estudiantiles en la UNLP

SE INICIARON LAS ELECCIONES EN LAS FACULTADES DE LA UNLP/ G. CALVELO

6 de Noviembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Comenzaron las elecciones estudiantiles en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Según pudo saber este diario, la apertura de esta etapa electoral no registró incidentes, hubo una fuerte acción de los militantes que abordaron a los estudiantes que llegaban a cada casa de estudio y la participación fue similar a la de años anteriores.

Se espera que entre hoy y mañana vote el grueso de los estudiantes que están en condiciones de hacerlo. Los padrones suman en total 217.000 votantes.

Se renueva la conducción de los Centros de Estudiantes, se elige un representante para el consejo superior y designa cinco consejeros en cada uno de los consejos directivos (CD).

El resultado de estas elecciones impactará directamente en la designación de decanos, el próximo año. Los CD están compuestos por cinco alumnos, siete profesores, dos graduados, un jefe de trabajos prácticos y un nodocente.

Con miras al futuro, la Asamblea Universitaria se realizará en junio de 2026 para definir al nuevo presidente de la UNLP.

El color de las agrupaciones estudiantiles, desde el lunes pasado, ganó cada sede de las unidades académicas con pancartas, folletos, militantes con las remeras de cada agrupación y mensajes proselitistas para quedarse con cada centro de estudiante y los cargos a los consejos directivos y al consejo superior.

Con la participación de 103 listas cada sector político de los estudiantes disputa por los diferentes espacios en juego. Franja Morada tiene representación en la mayoría de las facultades, el peronismo y la izquierda están fragmentados y los libertarios sumaron presencia y se presentan en media docena de facultades.

 

