Avanzan las elecciones estudiantiles en la UNLP

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Comenzaron las elecciones estudiantiles en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Según pudo saber este diario, la apertura de esta etapa electoral no registró incidentes, hubo una fuerte acción de los militantes que abordaron a los estudiantes que llegaban a cada casa de estudio y la participación fue similar a la de años anteriores.
Se espera que entre hoy y mañana vote el grueso de los estudiantes que están en condiciones de hacerlo. Los padrones suman en total 217.000 votantes.
Se renueva la conducción de los Centros de Estudiantes, se elige un representante para el consejo superior y designa cinco consejeros en cada uno de los consejos directivos (CD).
El resultado de estas elecciones impactará directamente en la designación de decanos, el próximo año. Los CD están compuestos por cinco alumnos, siete profesores, dos graduados, un jefe de trabajos prácticos y un nodocente.
Con miras al futuro, la Asamblea Universitaria se realizará en junio de 2026 para definir al nuevo presidente de la UNLP.
El color de las agrupaciones estudiantiles, desde el lunes pasado, ganó cada sede de las unidades académicas con pancartas, folletos, militantes con las remeras de cada agrupación y mensajes proselitistas para quedarse con cada centro de estudiante y los cargos a los consejos directivos y al consejo superior.
LE PUEDE INTERESAR
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
LE PUEDE INTERESAR
Se viene una carrera de 10K por las calles de City Bell
Con la participación de 103 listas cada sector político de los estudiantes disputa por los diferentes espacios en juego. Franja Morada tiene representación en la mayoría de las facultades, el peronismo y la izquierda están fragmentados y los libertarios sumaron presencia y se presentan en media docena de facultades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí