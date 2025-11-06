Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias

El Presidente puso en funciones a Manuel Adorni como nuevo jefe de gabinete, en la casa rosada/na

Antes de partir a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei tuvo una agenda recargada. Por un lado recibió a un centenar de diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y el PRO y les confirmó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto. Además le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, el hasta ahora vocero presidencial Manuel Adorni.

Tras la reunión del Presidente con los legisladores libertarios, el Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, con la meta de aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

La convocatoria se formalizará en los próximos días pero el oficialismo ya avanza en negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto en Diputados entre el 11 y el 13 de diciembre.

La discusión del Presupuesto demandará la actividad de diciembre, por lo que se estimaba que las reformas laboral y tributaria se debatirán en una segunda convocatoria a extraordinarias que se realizará a mediados de enero y durante febrero, según se señaló oficialmente.

El oficialismo consiguió el martes el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al doble voto del presidente de ese cuerpo, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, aunque siempre tuvo como meta tratar la ley de gastos y recursos para 2026 con la nueva composición del cuerpo, donde pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del recinto.

Cuando emplazaron al oficialismo, los bloques opositores aspiraban a votar el Presupuesto en las sesiones ordinarias, pero el resultado electoral cambió los planes y, si bien no pierden las esperanzas de conseguir tener el número para sesionar, hoy no tenían garantizado los 129 diputados para abrir el debate.

La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Esas conversaciones serán encaradas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el designado ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la comisión de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Eduardo ‘Lule’ Menem.

Desde diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

La asunción de Adorni

Mientras, Milei le tomó ayer juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.

Adorni, anticipó cambios en las reuniones con los ministros al afirmar que se va a “adicionar otro esquema” al que había establecido su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

“Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de y adelantó encuentros con los ministros que coordinará él en caso de que el presidente Javier Milei no pueda participar.