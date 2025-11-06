Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía |Reunión con legisladores libertarios y la jura de Adorni

Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias

Este verano, los diputados y senadores tendrán poco tiempo para descansar. El Gobierno confirmó el llamado a sesiones del 10 al 31 de diciembre y en enero y febrero. Reformas, en la mira

Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias

El Presidente puso en funciones a Manuel Adorni como nuevo jefe de gabinete, en la casa rosada/na

6 de Noviembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

Antes de partir a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei tuvo una agenda recargada. Por un lado recibió a un centenar de diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y el PRO y les confirmó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto. Además le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, el hasta ahora vocero presidencial Manuel Adorni.

Tras la reunión del Presidente con los legisladores libertarios, el Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, con la meta de aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

La convocatoria se formalizará en los próximos días pero el oficialismo ya avanza en negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto en Diputados entre el 11 y el 13 de diciembre.

La discusión del Presupuesto demandará la actividad de diciembre, por lo que se estimaba que las reformas laboral y tributaria se debatirán en una segunda convocatoria a extraordinarias que se realizará a mediados de enero y durante febrero, según se señaló oficialmente.

El oficialismo consiguió el martes el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al doble voto del presidente de ese cuerpo, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, aunque siempre tuvo como meta tratar la ley de gastos y recursos para 2026 con la nueva composición del cuerpo, donde pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del recinto.

Cuando emplazaron al oficialismo, los bloques opositores aspiraban a votar el Presupuesto en las sesiones ordinarias, pero el resultado electoral cambió los planes y, si bien no pierden las esperanzas de conseguir tener el número para sesionar, hoy no tenían garantizado los 129 diputados para abrir el debate.

LE PUEDE INTERESAR

Milei viajó a Estados Unidos y a Bolivia

LE PUEDE INTERESAR

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Esas conversaciones serán encaradas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el designado ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la comisión de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Eduardo ‘Lule’ Menem.

Desde diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

La asunción de Adorni

Mientras, Milei le tomó ayer juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.

Adorni, anticipó cambios en las reuniones con los ministros al afirmar que se va a “adicionar otro esquema” al que había establecido su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

“Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de y adelantó encuentros con los ministros que coordinará él en caso de que el presidente Javier Milei no pueda participar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Los bancos sin atención presencial en la Región

El Pincha se prepara para otro duelo crucial

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de Política y Economía

Milei viajó a Estados Unidos y a Bolivia

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

La CGT con un nuevo triunvirato para equilibrar la interna

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla