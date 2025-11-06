Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía |Son 86 los acusados entre exfuncionarios y empresarios. El proceso podría durar hasta 3 años

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita y cohecho, en la causa que empezó con los cuadernos de un chofer

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
6 de Noviembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que alguna vez le dijo a un tribunal que “la historia me absolvió y me absolverá”, será juzgada desde hoy como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho junto a más de 80 acusados, entre ellos exministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno (que se declaró arrepentido) y medio centenar de empresarios.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde hoy, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.

La expresidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.

Además serán juzgados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obra pública José López y el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Schiavi. Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios, entre ellos Angelo Calcaterra, Benito Roggio, Carlos Wagner y Alberto Tasselli.

 

LE PUEDE INTERESAR

La CGT con un nuevo triunvirato para equilibrar la interna

LE PUEDE INTERESAR

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Quién es quién en el banquillo de los acusados
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

Los bancos sin atención presencial en la Región

El Pincha se prepara para otro duelo crucial
Últimas noticias de Política y Economía

Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias

Milei viajó a Estados Unidos y a Bolivia

La CGT con un nuevo triunvirato para equilibrar la interna

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla