La Ciudad |Club banco provincia

Se viene una carrera de 10K por las calles de City Bell

Se viene una carrera de 10K por las calles de City Bell
6 de Noviembre de 2025 | 01:59
City Bell se alista para la primera edición de la carrera “City Bell Corre”, organizada por el Club Banco Provincia de La Plata. El evento, que promueve la vida saludable y el encuentro vecinal, será el domingo 16 de noviembre con largada a las 8.30, desde la sede ubicada en Calle 476 (Güemes) entre 20 y 21.

La jornada ofrecerá dos distancias para convocar a distintos públicos: un circuito competitivo de 10K para atletas experimentados y una opción participativa de 3K, ideal para la familia. Las inscripciones ya están abiertas, con valores de $35.000 para los 10K y $30.000 para los 3K, aplicando un 10% de descuento a socios. Los corredores recibirán un kit completo que incluye remera técnica, dorsal, chip y medalla finisher.

Los interesados pueden inscribirse en el club o mediante el formulario online disponible en sus redes sociales. La entrega de kits se realizará el viernes 14 (de 16.30 a 19.30) y sábado 15 (de 10 a 13) en el club. Habrá servicios de hidratación y patio de comidas.

 

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

