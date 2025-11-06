Se viene una carrera de 10K por las calles de City Bell

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
City Bell se alista para la primera edición de la carrera “City Bell Corre”, organizada por el Club Banco Provincia de La Plata. El evento, que promueve la vida saludable y el encuentro vecinal, será el domingo 16 de noviembre con largada a las 8.30, desde la sede ubicada en Calle 476 (Güemes) entre 20 y 21.
La jornada ofrecerá dos distancias para convocar a distintos públicos: un circuito competitivo de 10K para atletas experimentados y una opción participativa de 3K, ideal para la familia. Las inscripciones ya están abiertas, con valores de $35.000 para los 10K y $30.000 para los 3K, aplicando un 10% de descuento a socios. Los corredores recibirán un kit completo que incluye remera técnica, dorsal, chip y medalla finisher.
Los interesados pueden inscribirse en el club o mediante el formulario online disponible en sus redes sociales. La entrega de kits se realizará el viernes 14 (de 16.30 a 19.30) y sábado 15 (de 10 a 13) en el club. Habrá servicios de hidratación y patio de comidas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí