Se viene una carrera de 10K por las calles de City Bell

City Bell se alista para la primera edición de la carrera “City Bell Corre”, organizada por el Club Banco Provincia de La Plata. El evento, que promueve la vida saludable y el encuentro vecinal, será el domingo 16 de noviembre con largada a las 8.30, desde la sede ubicada en Calle 476 (Güemes) entre 20 y 21.

La jornada ofrecerá dos distancias para convocar a distintos públicos: un circuito competitivo de 10K para atletas experimentados y una opción participativa de 3K, ideal para la familia. Las inscripciones ya están abiertas, con valores de $35.000 para los 10K y $30.000 para los 3K, aplicando un 10% de descuento a socios. Los corredores recibirán un kit completo que incluye remera técnica, dorsal, chip y medalla finisher.

Los interesados pueden inscribirse en el club o mediante el formulario online disponible en sus redes sociales. La entrega de kits se realizará el viernes 14 (de 16.30 a 19.30) y sábado 15 (de 10 a 13) en el club. Habrá servicios de hidratación y patio de comidas.