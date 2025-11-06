El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio

el mural ya se puede ver en la sede del rotary de los hornos / el dia

Con el objetivo de reforzar la importancia de la vacunación y el compromiso con la erradicación global de la poliomielitis, el Rotary Club Los Hornos inauguró un mural conmemorativo en su sede de 134 y 60.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Polio, celebrado el pasado 24 de octubre, sumándose a la campaña End Polio Now.

El diseño, plasmado por los artistas Alejo Rubert, Augusto “Falopapas” Turallas y Brian Soto, representa a personas corriendo con la consigna “Pongamos fin a la polio”, simbolizando que la lucha contra la enfermedad es una meta alcanzable, hoy activa solo en dos países del mundo.

Esta acción se enmarca en la campaña mundial End Polio Now, destacando el compromiso del club con la salud pública.

La iniciativa cobra especial relevancia en momentos en que la Provincia, según un informe publicado esta semana por EL DIA , registra una baja preocupante en las tasas de vacunación en general.

Según el informe, la cobertura oscila entre el 70 y el 80% de la población, lejos del 95% que se considera como punto básico para un combate frontal contra las enfermedades.