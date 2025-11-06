Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |DE HOLLYWOOD A LAS DIAGONALES

Johnny Depp en La Plata

En el marco de la difusión de su película sobre Modigliani, la estrella realizará una siere de actividades en la Ciudad

Johnny Depp en La Plata

La estrella de Hollywood recorrerá la plata el próximo miércoles

6 de Noviembre de 2025 | 04:14
Edición impresa

Una gran sorpresa para los fans de Johnny Depp se dio en las últimas horas cuando se conoció que el actor de “Piratas del Caribe” visitará la Argentina para presentar su último filme. Pero eso no es todo, ya que el artista pisará suelo platense el miércoles próximo para realizar una serie de actividades en diferentes espacios de la Ciudad.

Fue el empresario y productor Jorge “Corcho” Rodríguez, quien confirmó la noticia a través de Instagram, revelando que el actor, uno de sus grandes amigos, llegará al país: “Mi querido hermano @johnnydepp otra vez con nosotros! Vamos a poder ver en cines su hermosa película Modi! Y a él en la avant- premiere el 11 y el 12 con una masterclass en el teatro Podestá de la Ciudad de La Plata. Familia Love & Respect”, escribió.

“Modigliani, tres días en Montparnasse”, es la película que Depp presentará en Buenos Aires y que luego lo traerá a las diagonales junto al actor italiano, Riccardo Scamarcio, protagonista de la cinta que estrenó en los principales festivales internacionales en 2024 y llegará a las salas locales el 13 de noviembre.

Según pudo saber EL DIA, Johnny mantendrá un encuentro con el intendente Julio Alak en la Municipalidad y participará de una serie de actividades institucionales y culturales en la Ciudad. La agenda del artista tiene previsto, además, un acto de reconocimiento como “Visitante ilustre”. Posteriormente, recorrerán el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

La jornada continuará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde habrá una “alfombra roja” y se presentará el artista ante medios, autoridades e invitados especiales. Allí se dará la mencionada “masterclass” entre Johnny Depp y Riccardo Scamarcio, junto a la proyección de su película, que será exclusiva para invitados y prensa. La moderación del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano, junto a una destacada figura de la cultura argentina.

 

