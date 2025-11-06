Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García

El juicio oral contra el ex futbolista de Estudiantes de La Plata, Diego “El Demonio” García, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven deportista del club, ingresó en su etapa final con los alegatos de las partes. Durante la audiencia celebrada en la jornada de ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, a cargo del juez Ezequiel Medrano, tanto la fiscalía como la querella solicitaron duras penas y reclamaron su inmediata detención en caso de condena.

El fiscal Lucas Domsky pidió una pena de ocho años de prisión, mientras que el abogado Marcelo Peña, representante de la víctima, reclamó una condena de diez años y la investigación por falso testimonio de dos testigos que, según afirmó, “buscaron minimizar la situación vivida por la víctima” y “omitir detalles centrales del hecho”. “Nuestra postura fue clara: hubo un abuso violento y existen pruebas objetivas que lo acreditan”, sostuvo Peña.

El letrado cuestionó las declaraciones de dos testigos, a quienes acusó de falsear sus dichos para atenuar la responsabilidad del acusado. “Omitieron describir la lesión en el pómulo de la víctima, que es el elemento objetivo que demuestra la maniobra violenta. Intentaron desdibujar lo ocurrido y subestimar el daño psicológico que sufrió la víctima”, remarcó.

Durante los alegatos, la querella también reprodujo audios enviados por la víctima a dos amigos inmediatamente después del ataque, en los que relataba lo sucedido y pedía que fueran a buscarla. Según Peña, esos mensajes “reflejan el estado de desesperación y angustia de la joven en los minutos posteriores al abuso”.

Cabe mencionar que durante la audiencia se lo notó a García con la mirada hacia el suelo, con un enorme gesto de preocupación y mirando todo el tiempo su reloj, tal como lo grafica esta nota.

Uno de los momentos más emotivos del alegato fue el agradecimiento público de la familia de la víctima a Estudiantes de La Plata, por el acompañamiento brindado tras el hecho. “Los dirigentes y el cuerpo de asistencia social del club se acercaron a la casa de la familia y estuvieron presentes en todo momento”, destacó Peña a pedido de los allegados de la joven.

Con los alegatos concluidos, el juicio quedó a la espera del veredicto, que será dado a conocer el próximo 25 de noviembre, a las 13 horas, por el juez Medrano.