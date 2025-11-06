¿Gallardo vuelve a la línea de cinco?

Se acerca el gran partido del domingo, y en River, todavía no hay indicios de cómo formará el equipo para enfrentar a Boca, en La Bombonera.

Después de anunciarse la renovación del contrato hasta diciembre del año que viene (ver tema aparte), el entrenador Marcelo Gallardo necesita encontrar el equipo, sabiendo que cuenta con varios lesionados.

Se sabe que el Millonario, que viene padeciendo un pronunciado bajón, con derrotas de por medio, no puede perder ante Boca.

Por eso el Muñeco usará estos días de entrenamiento para ensayar distintas alternativas.

Una de las que empieza a ganar terreno es la línea de cinco, que ya rindió frutos en la última visita a la Bombonera.

Una de las variables que definirá el dibujo táctico será la recuperación total de Sebastián Driussi (también se espera la de Gonzalo Montiel, aunque su presencia no cambiaría el esquema).

Si el delantero se muestra al 100%, podría ser titular junto a Maximiliano Salas en la ofensiva, y esto le quitaría chances a la posibilidad de los tres centrales.

Sin embargo, la realidad es correr de atrás y lo más probable es que sea el ex-Racing el único punta en el superclásico.

Ante un rival que repetirá el doble 9 compuesto por Miguel Merentiel y Milton Giménez y frente a la necesidad de mostrar solidez en un escenario hostil, el Muñeco evalúa la línea de cinco.

Con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como fijas, existe la posibilidad de que Juan Carlos Portillo se mueva a la última línea y le deje su lugar en el medio a Enzo Pérez.

El Sicario jugó sus primeros partidos en River como marcador central y ya demostró que puede hacerlo sin problemas.

Aunque Gallardo apostó últimamente al aporte físico y defensivo que hace en la mitad, también valora su polifuncionalidad. Esta podría ser clave para, durante el transcurso del partido mismo, desarmar ese esquema sin tener que realizar un cambio de nombres.